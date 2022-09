Con una carpa azul en el Centro Cívico, los trabajadores de la salud visibilizan su reclamo

Los trabajadores de la salud montaron una carpa azul en medio del Centro Cívico para visibilizar los reclamos por el Día Internacional de la Sanidad.

“Hoy es una jornada de lucha, de paro nacional y dos de nuestras delegadas participan de un congreso en Buenos Aires. En todos los hospitales se ponen en marcha medidas para visibilizar la situación de los trabajadores”, indicó Giselle Kouradet, médica del Centro de Salud del barrio Lera.

La estructura de la carpa se movía constantemente por el viento y pese a los 4 grados de temperatura, un grupo de mujeres no pararon de entregar folletería informativa y tomaron la presión a barilochenses y turistas que se acercaban curiosos.

“Vimos que las medidas extremas, como las que llevamos a cabo en la ruta, despertaban la agresividad del vecino que no tiene nada que ver con nuestro reclamo. Por eso, hoy estamos acá”, argumentó Kouradet, al tiempo que recordó que la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) ya lleva dos años de reclamos en las calles.

Los trabajadores de la salud llevaron el reclamo al Centro Cívico en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Recalcó que los trabajadores de la salud tienen un 60% del sueldo «en negro», han recibido aumentos bajos «y en cuotas». «Nos come la inflación. En mi caso soy médica generalista, tengo la matrícula bloqueada -esto significa que solo puedo ejercer en el hospital, no puedo trabajar en otro lado ni abrir un consultorio-, mi suma declarada en blanco no llega a los 30.000 pesos. Si me tuviera que jubilar mañana, me toman en cuenta ese monto».

Kouradet aseguró que de los 1000 trabajadores del hospital Ramón Carrillo, un 10% se ha sumado a Asspur (Asociación Sindical de la Salud de Río Negro). «Muchos permanecen en los gremios mayoritarios; pero otros han decidido sumarse porque este es un gremio que nuclea específicamente a los trabajadores de la salud. ATE y UPCN cubren otros sectores del gobierno», señaló.

