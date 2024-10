Corte de Ruta 7 en Centenario: municipales de ATE bloquean el paso este jueves

Los municipales de Centenario volvieron a cortar la Ruta 7. La madrugada de este jueves se apostaron sobre la ruta, entre la tercera rotonda y el cruce con la Calle 7 y la ex-Ruta 234, en las chacras. «Por la continuidad laboral, no cesaremos nuestro reclamo», aseguraron.

Ricardo Tabia, delegado de ATE Centenario, indicó que se decidió retomar la medida de fuerza ante la falta de respuesta. Este miércoles en asablea, alrededor de 100 trabajadores votaron por endurecer el reclamo.

Por eso, además de los cortes en Ruta 7 y la ex-Ruta 234, concentrarán frente al Municipio a la espera de que los reciban. luego de recibir una segunda orden de desalojo. Exigen la reincorporación de dos trabajadores. Ya llevan más de 45 días de conflicto.

Corte total en Ruta 7 y ex-Ruta 234: los desvíos

Ayer miércoles, ATE mantuvo el corte sobre Ruta 7, en la tercera rotonda, hasta las 13, cuando decidieron levantar tras una segunda orden de desalojo. Este jueves, redoblaron la apuesta y además de cortar ruta 7 sumaron un bloqueo en la 234, en la zona de chacra.

Así, las únicas alternativas para circular entre Neuquén y Centenario son la meseta y la Ruta 151, por Cinco Saltos.

Tabia contó que a las 5:30 comenzó la medida. Allí comenzaron a concentrarse los vehículos, pero señaló que ya «dieron la vuelta» y no hay tanta fila de autos.

Dejan transitar colectivos y vehículos de emergencias.

Corte total en Ruta 7, ex-Ruta 234 y reclamo frente al Municipio

El delegado de ATE Centenario, Ricardo Tabia, afirmó que ya están frente al Municipio. Contó que cuando el intendente Esteban Cimolai los vio los ignoró y cerró las puertas.

Explicó que por eso, como el horario de ingreso es a las 7, muchos trabajadores se quedaron afuera.

A las 13 realizarán una nueva asamblea para definir si continúan con las medidas de fuerza o deciden levantar los bloqueos.

Video de la agresión contra un funcionario de Cimolai

Respecto al video que se viralizó este martes, donde un asesor del jefe comunal denunció haber sido agredido por un ex empleado municipal, Tabia sostuvo: «No son las prácticas que llevamos adelante». Aseguró que en el registro «no se reproduce el audio y solo se muestra una parte».



«Lo que no dicen es que este asesor es una persona violenta que persigue y hostiga y ayer se victimizó con lo que sucedió», agregó. También contextualizó que el hombre que empujó al asesor es un ex empleado municipal que hace más de 45 días está desempleado y que atraviesa una delicada situación donde no recibe respuestas por parte del gobierno local.



Tabia responsabilizó al Municipio de Centenario suceden por «la inacción del intendente». Por otro lado, expresó que «en pocos días es el aniversario de la ciudad» y queremos festejarlo» y quieren festejarlo, pero que están atravesando «más de 45 días de conflicto» y el intendente no nos llama para dialogar y poder resolver esta situación».