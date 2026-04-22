Ley de Financiamiento Universitario: el Gobierno se reuniría con rectores mientras crece la presión por una nueva marcha

El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario se mantiene sin resolución. El Gobierno nacional analiza convocar a rectores en mayo para negociar una salida al fallo judicial que lo obliga a cumplir con la norma, mientras crece la posibilidad de una nueva movilización en el sector educativo.

Desde su sanción, la ley representa uno de los principales frentes para el Ejecutivo, que trabaja en adaptar sus cuentas para cumplir con la sentencia. Según la agencia Noticias Argentinas, el oficialismo busca un acuerdo que conforme a las universidades en un escenario económico complejo.

Conflicto universitario: presión política, fallo judicial y salarios en discusión abierta

En Balcarce 50 aseguran que en febrero existió un intento de acuerdo, que proponía recomponer salarios docentes y no docentes en un 12,3% de lo perdido en 2025. Sin embargo, la negociación no avanzó por los tiempos legislativos.

Desde el Salón Martín Fierro apuntan contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y lo acusan de “haber pisado” el proyecto. En el entorno del legislador rechazan esa versión y sostienen que las prioridades responden a la Casa Rosada.

Movilización en defensa de la universidad pública en Neuquén. Foto: archivo.

“Tenemos que acomodar los números para que funcione. No lo podemos pagar, en el mientras tanto vamos ganando tiempo para poder modificar la ley”, confesó un alfil libertario.

Estrategia del Gobierno: recurso judicial, inflación y posible decreto en análisis

A través de un recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro, la administración busca ganar tiempo en medio de un escenario inflacionario que complicó los planes oficiales. “Los votos estaban”, sostienen desde el oficialismo.

“Estamos viendo de intentar arreglar el stock pasado y plantear una nueva discusión en el Congreso”, indicó una fuente con acceso al despacho presidencial, que además reconoció que una alternativa es avanzar por decreto.

Mientras tanto, las autoridades universitarias comienzan a preparar una nueva movilización para los primeros días de mayo. Desde el sector descartan que exista un acuerdo con el Ejecutivo y aseguran que en febrero solo “hubo un aviso”.

Entre los principales reclamos aparecen la falta de compensación por los salarios perdidos en 2024 y la ausencia de previsiones para 2026. La tensión se mantiene mientras avanzan reuniones internas en el Gobierno. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, para definir la estrategia frente al conflicto.

“La gente está cansada, no veo clima social como en aquel entonces”, afirmó una fuente a Noticias Argentinas, en referencia a la movilización universitaria de 2024, que marcó uno de los momentos de mayor presión sobre el Gobierno.