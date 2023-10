Denuncias cruzadas en Regina por supuestos hechos de corrupción y amenazas de muerte a un funcionario

La situación institucional en Villa Regina se agrava con el paso de los días. A las denuncias realizadas ayer por el intendente Marcelo Orazi, sobre la «privación de la libertad» de varios de sus funcionarios en una reunión que mantuvieron el jueves con representantes de los gremios, ahora se sumó la dirigente de ATE, Rosa Ñanco quien aseguró que el jefe comunal habría protagonizado hechos de corrupción. Rápidamente le salió al cruce el Secretario de Gobierno, Juan Liberatti, quien reconoció que la mujer «lo amenazó de muerte».

La primera en contestarle a Orazi fue la secretaria general del sindicato ATE quien se refirió a la supuesta retención de funcionarios. «No es así, al municipio entraba y salía gente. Tengo que decir que fue elevado el tono porque venimos hace cinco reuniones escuchando que están mal las cosas», sostuvo la dirigente quien cuestionó la posición de Orazi y dijo que los únicos perjudicados son los municipales que han recibido poco más del 4% de aumento.

«Corrupción»

«Lo otro complicado es la situación de corrupción», dijo Ñanco al sostener que el intendente y sus funcionarios están reteniendo más de 30 millones de pesos que se le han descontado a los trabajadores y no se han transferido a los gremios. «No le pagan a los sindicatos y le roban la plata a los trabajadores. Entonces (en la reunión) se les dijo que eran una manga de chorros. Yo quiero decirles ladrones de guante blanco porque le roban la plata a las instituciones sindicales», sostuvo.

Agregó que la reunión de la semana pasada duró 20 minutos y que «nunca» les prohibieron la salida. «Sólo les dijimos que no iban a salir hasta tener una respuesta», sostuvo Ñanco y aseguró que el intendente quiere responsabilizarlos de la «mala gestión» que llevó adelante durante cuatro años.

También se refirió a Juan Liberatti, secretario de Gobierno, y enfatizó que el funcionario ya no tienen una actitud conciliadora sino una actitud más «provocativa y soberbia». Y que en algunos casos calificó a los trabajadores de «vagos».

En relación a Orazi, sostuvo que la preocupación del intendente es que «no le queda margen para quedarse con el vuelto que se venía quedando durante estos años». «Hay certificaciones de 100 trabajadores que ganan entre 40 y 60 mil pesos por mes. Y hay otras VIP que ganan entre 250 y 300 mil pesos. No la podemos comprobar pero vemos que tiene contratos con amigos de camiones porque los camiones del municipio no están en condiciones. Decimos que se queda con un vuelto porque los contratos no son claros y no tenemos acceso», sostuvo.

El periodista la consultó sobre el motivo por el cual no concurrió a la Justicia a denunciar el supuesto hecho de corrupción y sólo se limitó a asegurar que lo habían hecho -junto al resto de los gremios- en la Secretaría de Trabajo.

Amenaza de muerte

En el programa «Ya es Tiempo» que se emite por RN Radio fue el secretario de Gobierno del municipio quien le respondió a Ñanco. «Hay que decir las cosas como son. Desde la asesoría legal y desde la secretaria de Gobierno siempre le abrimos la puerta y abrimos el diálogo lo que no quiere decir que estemos de acuerdo«, dijo el funcionario.

«Siempre me he dirigido con respeto a los trabajadores y a los sindicatos», expresó el funcionario y al ser consultado puntualmente sobre lo que sucedió en la reunión del jueves, dijo que efectivamente le impidieron la salida y que tiene las pruebas necesarias.

«Puntualmente me dijeron que iban a llamar a los muchachos para cagarme a trompadas y que si pasaba algo que iba a tener que pagar con mi vida. Lo dijo delante de funcionarios y concejales», sostuvo el funcionario quien apuntó a la propia Rosa Ñanco por la amenaza.

