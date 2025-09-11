Veto a la Ley de Financiamiento Universitario: la UNCo pide a los legisladores de Neuquén y Río Negro que lo rechacen

El vicerrector de la Universidad Nacional del Comahue, Paúl Osovnikar, pidió hoy a los legisladores nacionales de Río Negro y Neuquén que rechacen el veto del presidente Javier Milei y confirmen la ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación.

Osovnikar recordó que esta es la segunda vez que Milei veta esta ley que garantiza un piso mínimo para sostener al sistema científico y universitario y que impulsó la comunidad universitaria a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios del sector y la Federación Universitaria Argentina.

«Al veto lo veíamos venir, pero llama la atención que entre los propios fundamentos del decreto se reconoce una pérdida salarial de más del 40%, porque dice que los aumentos fueron del 128% y el IPC creció 220,45% entre diciembre del 2023 y julio de este año», dijo este jueves en declaraciones a radio Universidad CALF.

Osovnikar, quien está a cargo del rectorado por la licencia de campaña de Beatriz Gentile, destacó que también se observa un reconocimiento del desfase entre los montos otorgados respecto de la inflación en la partida de funcionamiento.

El dirigente universitario ratificó que este viernes habrá paro de los gremios universitarios en todo el país, al que se plegarán en Neuquén y Río Negro, y adelantó que se organizará una nueva movilización federal el día que el Congreso trate el veto presidencial.

«Seguimos peleando por el salario, el presupuesto y las becas», afirmaron desde Adunc Comahue. Si bien no brindaron detalles de las actividades a realizar, resaltaron que pararán en todas las universidades de Neuquén y Río Negro por 24 horas.