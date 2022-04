Dos listas desafían el poder de Belich en Camioneros

Belich lleva tres décadas al frente del sindicato. "No me dejan irme", afirmó.

El Sindicato de Camioneros tendrá elecciones la semana próxima en Río Negro. El actual secretario general, Rubén Belich, competirá contra los referentes de otras dos listas, que se proponen cambiar el rumbo en un gremio que tiene desde hace 32 años al mismo titular.

Los comicios serán el 5 y 6 de mayo, con urnas habilitadas en distintos puntos de la provincia. En la mayoría de las ciudades se podrá sufragar los dos dias, aunque en Choele Choel sólo se habilitó el jueves y en Viedma sólo el viernes.



El clima previo a la definición es tenso y dentro de ese marco, una de las agrupaciones opositoras presentó ayer ante el Juzgado Electoral un reclamo, para que los afiliados sólo puedan votar en su zona de residencia. La intención es que no se permita el voto de afiliados en lugares ajenos a la delegación donde están empadronados.

“Llegar a las elecciones es algo muy difícil. Ya nos habíamos presentado en el 2018 con una lista, estuvimos muy cerca, con trabas que siempre aparecen, pero ahora tuvieron que oficializarnos”, dijo Germán Ramírez, candidato de la Lista Rojo y Verde.

El postulante consideró que es tiempo de un recambio generacional en el gremio, cuestionando la falta de políticas en materia de salud y de vivienda.

“El tema de salud es prioridad, porque tenemos una mutual que viene con pocas prestaciones. Cuando tenemos que ir a la consulta, a buscar la orden, siempre tenés que ir con un billete en el bolsillo, porque hay que pagar muchas cosas”, planteó Ramírez.

Ramírez (izq.) recorre la provincia con su propuesta. Ayer presentó un reclamo ante el Juzgado Electoral, en Viedma.

Por su parte, Belich habló con RN Radio y valoró que ”pasé una vida aquí en el gremio, hicimos algo grande con mucho esfuerzo y eso hay que mantenerlo, trabajar todos los días. No es un club de amigos”.

“Yo si pudiera irme con mucho orgullo dejaría el gremio, no me dejan irme, estoy esclavizado acá. Se va a ver en las elecciones”, afirmó.

Luego insistió en que «no me voy porque la gente me pide que me quede, no me quedo de prepo». En ese sentido, aseguró que «estamos armando la sucesión» porque «no vamos a ser eternos”.

«Lo que no entiendo es qué les molesta a los periodistas que estemos 30 ó 40 años en un gremio. No molestamos a nadie, es un trabajo, los afiliados pueden participar», planteó.

El tercer candidato para el próximo período es Ariel Solís, un exintegrante de la conducción sindical en la provincia, representando a la lista Azul y Blanca “Unidos por un cambio”.

«Nos postulamos para dar respuesta a los reclamos de los compañeros, que hace mucho tiempo no están siendo escuchados», dijo Solís días atrás, cuando presentaron su propuesta en Cipolletti.

Solís fue miembro de la conducción provincial. Ahora se presenta por la lista Azul y Blanca.

El padrón de afiliados 3.800 son los camioneros que integran el sindicato en Río Negro. El 94,5% son hombres, con unas 200 mujeres en las nóminas.