«El heredero del cinco»: la evolución de Jude Bellingham, el favorito del DT de Inglaterra

La semifinal del Mundial 2026 tiene a todo un país en vilo. En ese choque de gigantes en Atlanta, la Selección Argentina debe neutralizar la principal arma de Thomas Tuchel: Jude Bellingham. El joven mediocampista del Real Madrid combina quite, distribución y una facilidad asombrosa para pisar el área rival, convirtiéndose en el gran peligro para la zaga albiceleste.

A continuación, un repaso por la meteórica carrera del «todocampista» que domina el fútbol europeo y es el abanderado de la ilusión británica.

¿Dónde juega Jude Bellingham?: el presente de la superestrella de Inglaterra

Club actual: Real Madrid (España) desde julio de 2023.

Real Madrid (España) desde julio de 2023. Puesto: Mediocampista ofensivo / Enlace.

Mediocampista ofensivo / Enlace. Edad: 23 años (nacido el 29 de junio de 2003 en Stourbridge, Inglaterra).

Tras romperla en su país y en Alemania, Bellingham dio el gran salto de su vida al incorporarse al Real Madrid. Su adaptación al club más exigente del mundo fue inmediata: heredó la mítica camiseta número 5 de Zinedine Zidane, se transformó rápidamente en el goleador del equipo llegando desde atrás y conquistó títulos locales e internacionales en su primera temporada.

Un camino repleto de récords: de Birmingham a la Bundesliga

La carrera de Bellingham no conoce de transiciones lentas. Su irrupción en el profesionalismo quemó etapas a velocidad de Fórmula 1:

Birmingham City (Inglaterra): debutó en la primera división con apenas 16 años y 38 días , convirtiéndose en el jugador más joven en vestir esa camiseta y, pocas semanas después, en el goleador más precoz de la historia del club. Su huella fue tan profunda que la institución decidió retirar su camiseta número 22.

debutó en la primera división con apenas , convirtiéndose en el jugador más joven en vestir esa camiseta y, pocas semanas después, en el goleador más precoz de la historia del club. Su huella fue tan profunda que la institución decidió retirar su camiseta número 22. Borussia Dortmund (Alemania): en 2020 pasó al fútbol alemán por una cifra récord para un juvenil. Allí disputó más de 130 partidos oficiales, alzó la Copa de Alemania en 2021 y se despidió siendo elegido el MVP (Mejor Jugador) de la Bundesliga en la temporada 2022/23.

El motor de los «Tres Leones» en el Mundial 2026

Bellingham debutó en la selección absoluta de Inglaterra antes de cumplir los 18 años y rápidamente se ganó la titularidad indiscutida. En esta Copa del Mundo, se consolidó como el termómetro de su equipo tras comandar los triunfos eliminatorios ante la República Democrática del Congo, México y Noruega.

Con un despliegue físico brutal, el duelo de este miércoles en el mediocampo ante Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister promete ser la batalla táctica que definirá al gran finalista del certamen.