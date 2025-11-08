El Gobierno de Neuquén habló sobre la paritaria estatal 2026: «Hoy la realidad es distinta»

Esta semana el Gobierno de Neuquén se reunió con los gremios estatales por la paritaria 2026. Los sindicatos reclamaron la continuidad del aumento salarial por IPC. Este sábado, la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, presentó un panorama detallado sobre la situación fiscal de cara a la segunda semana de negociaciones.

“El año pasado, con una situación fiscal más favorable, pudimos corregir inequidades en educación y otros sectores. Hoy la realidad es distinta: queremos cumplir con los compromisos salariales con fondos propios, sin comprometer la sustentabilidad de las cuentas”, remarcó la funcionaria.

El IPC, un punto de tensión entre los gremios estatales y el Gobierno de Neuquén

Sobre la negociación con los gremios estatales, Pogliano destacó la primera mesa paritaria del año. “Escuchamos los planteos de los gremios, sin presentar todavía una propuesta salarial. Cada sector tiene particularidades, porque existen muchos convenios colectivos distintos”, comentó.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Carlos Quintriqueo, adelantó que el aumento salarial por IPC será un punto de disputa en la negociación paritaria, ya que el Gobierno de Javier Milei pidió eliminarlo en la pauta 2026.

«No puede ser que el ajuste fiscal sea a costa de avanzar sobre los salarios de los trabajadores estatales«, reprochó Quintriqueo y enfatizó: «No le vamos a regalar el IPC a Milei».

La actual paritaria tiene vigencia hasta el 31 de enero de 2026. “La discusión es cómo continuará el esquema después de esa fecha, todo acuerdo que firmemos debe ser cumplible”, insistió Pogliano.

La funcionaria recordó que cuando asumieron en 2024 no sabían si iban a poder pagar el aguinaldo de diciembre. «Por eso incluimos una cláusula que establece que si las variables macroeconómicas se complican, las partes deben volver a negociar», señaló.

La próxima mesa de negociación será el jueves 13 de noviembre.

Neuquén mantiene el superávit, pero más «reducido» que en 2024

“Nosotros hace unos días publicamos en la página del ministerio la ejecución hasta septiembre. La provincia mantiene su superávit, aunque resulta más reducido que en septiembre del año 2024”, explicó la funcionaria.

Esto se debe, según Pogliano, a dos factores principales: la reactivación de la obra pública, que creció interanualmente un 209%, y la caída del precio del barril de petróleo.

La funcionaria explicó que en octubre el barril se liquidó a 64 dólares, cuando el presupuesto vigente preveía 80 dólares. “Si bien la mayor producción compensa parcialmente, no logra mitigar del todo el efecto de la baja del precio. Además, el tipo de cambio presenta cierta rigidez que en parte del año quedó por debajo de la inflación, lo que afecta los ingresos provinciales”, recalcó.

A pesar del contexto, Pogliano destacó que «gracias al superávit del año pasado, la provincia mantiene su plan de obras y el cumplimiento de obligaciones sin haber tenido que frenar nada«.

Neuquén prioriza obras y obligaciones gracias al fondo anticíclico

De todas maneras, recordó que la mitad de los ingresos por Ingresos Brutos proviene del sector hidrocarburífero, por lo que cualquier parate impacta en la recaudación y en la economía general de la provincia.

Para el presupuesto 2026, la administración elaboró la base con un barril estimado en 63 dólares, veinte menos que el año anterior. “El año 2024 lo destinamos a ordenar las cuentas y levantar el déficit heredado de 2023. Esto nos permitió transitar 2025 con mayor tranquilidad. Sin embargo, la tendencia muestra que los ingresos siguen creciendo por debajo de los gastos”, afirmó.

La funcionaria recordó que “más del 40% del presupuesto provincial se destina a salud y educación. El 80% del empleo público está concentrado en salud, educación y seguridad» y destacó: «Desde que asumimos, la cantidad total de empleados públicos no aumentó, aunque sí cambió su composición. Hay más docentes y más personal de salud».

Además, subrayó que «hoy más del 70% de la población neuquina se atiende en el sistema público de salud, por lo que sostener esos servicios es una prioridad».

La secretaria de Hacienda y Finanzas marcó las asimetrías en la distribución de recursos nacionales. «Neuquén recibe solo el 1,72 por ciento de la coparticipación nacional, cuando aporta cerca del 4 por ciento del PBI. Somos una de las jurisdicciones más perjudicadas en el reparto federal», indicó.

Prioridad: estabilidad financiera y continuidad de la obra pública

Pogliano sostuvo que la prioridad es “garantizar la estabilidad financiera, el pago en tiempo y forma de los salarios y la continuidad de la obra pública”.

Y concluyó: “Lo que esperamos para 2026 es llegar a un acuerdo con los gremios, así hay tranquilidad para la población y podemos seguir acompañando a los neuquinos en los servicios y en el plan de obras, porque creemos que la obra pública es necesaria”.