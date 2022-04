Elecciones en UPCN: habrá dos listas en Río Negro

Habrá compulsa en las elecciones de la seccional Río Negro de UPCN, previstas para el 2 de junio próximo, con la confirmación de una nueva candidatura de Juan Carlos Scalesi, quien busca su octavo mandato ahora con la agrupación “Jorge Paniz”; y de Mariela Ramírez como cabeza de la lista opositora denominada Movimiento Estatal Rionerino (MER).

Scalesi confirmó su candidatura junto a Marcelo Vidal como adjunto, mientras que Ramírez será acompañada por Néstor Más.

El histórico dirigente estatal confirmó su intención de renovar su cargo con «una lista que tiene representatividad en toda la provincia».

Sobre su decisión y el acompañamiento de Vidal explicó que «fue un pedido de alguien que iba a ser nuestro candidato a secretario General» en referencia a Paniz -fallecido en mayo del año pasado- y por eso «así se llama nuestra agrupación».

Scalesi y una candidatura de dos años

El dirigente reconoció que «acepté porque me gusta, pero mi idea -si nos vuelven a elegir- es en dos años traspasar el mandato al Adjunto y a la secretaria Gremial» cargo en el que postulan a Mónica Miranda; mientras que él continuaría como integrante del Consejo Directivo Nacional de UPCN.

Sobre Vidal dijo que «trabaja con nosotros, sin liciencia gremial, como vocal en Salud Pública, es un trabajador del hospital Zatti, es técnico en hemoterapia y tiene una gran participación como trabajador hospitalario».

También se refirió a la situación actual y sostuvo que «veo dificultades en la provincia y el país» porque hay un «panorama poco alentador», haciendo mención tanto «al oficialismo como a la oposición» porque «no dan muestras de querer sacar al país adelante y cada vez estamos peor».

En esa línea agregó que «los sueltos no alcanzan, no solo a los empleados públicos y los únicos que ganan son los grandes empresarios» y sostuvo que «no hay figuras en el oficialismo ni en la oposición que piensen en la gente, sólo piensan en ganar las elecciones de 2023 y no hay proyecto de unidad».

«La grieta es un zanjón que nadie quiere tapar» enfatizó.

El gobierno «puso a UPCN como oposición»

En el análisis provincial agregó que el gobierno exedió la «cuestión personal» y está «contra el gremio» porque «hice un esfuerzo, me corrí y siguieron con la misma postura» aunque consideró que fue positiva para UPCN porque «hemos crecido, el gobierno nos puso como oposición y crecimos porque la gente quiere que le digamos la verdad y estamos casi en 20.000 afiliados».

Recordó que «el gobierno se limita a dialogar con nosotros en un determinado marco y después nos ignora, eso el trabajador lo ve y la gente se afilia cada vez más» y enfatizó que «no es fácil ser socio del gobierno, sobre todo cuando hay dádivas».

Sobre la confirmación del pago del bono dijo que «es una burla» y «terminan dandonos la razón que son sueldos de miseria» aunque precisó que «son 15.000 pesos que le hacen bien al trabajador, pero también los humilla. Nosotros queremos sueldos dignos con trabajo decente y este gobierno está alejado de eso, se aprovecha de las necesidades de los trabajadores».