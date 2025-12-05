En Río Negro ATE pide la reapertura de paritarias y aumentos para las guardias de Fin de Año

Vicente también pidió por el pago de guardias durante las Fiestas. Foto: Marcelo Ochoa.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) pidió al gobierno provincial que «convoque a paritarias salariales» y un incremento del 100% en las guardias para quienes trabajen en el Estado durante las fiestas de Fin de Año.

Para el gremio «de no existir una convocatoria para el último mes del año, teniendo en consideración el carácter de la suma fija abonada por única vez durante los meses de octubre y noviembre, toda la administración pública enfrentará una considerable rebaja salarial».

El titular del sindicato, Rodrigo Vicente, señaló que «más allá del carácter que tuvo el último ofrecimiento del gobierno en sumas fijas por única vez, y de estar ya cumplida esa propuesta, si no existe una nueva recomposición, todos los estatales enfrentaremos en el mes de diciembre un ajuste en nuestros haberes».

Dijo que «hasta acá el bono representó en promedio un 5% cada mes pagado, sin quedar permanente para el salario de diciembre».

Por otra parte, ATE «demandó» que se realice «el pago de un 100% más de los valores de guardia y horas extras para los trabajadores que lleven adelante sus tareas los próximos 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero».

Indicaron que «esta medida es un derecho y un justo reconocimiento del Estado a los trabajadores y trabajadoras que, en cada uno de sus puestos de trabajo, garantizan con su presencia el resguardo de todos los rionegrinos y rionegrinas en estas fechas tan particulares, dejando de lado toda situación personal».

«Son esenciales que así deben ser reconocidos, por eso pedimos al Gobierno que estas horas se paguen como corresponde a todos aquellos que brindan servicio durante los cuatro días festivos de diciembre y enero» dijo Vicente.

Añadió que «este el beneficio debe ser extendido a todo el personal con tareas en las Fiestas como hospitalarios, residencias de larga estadía para adultos mayores, centros de cuidado se menores y adolescentes, en el SPLIF, guardas ambientales, policías, penitenciarios, Protección Civil y bomberos, entre otros».