Escala la crisis de NRG y Camioneros amenaza con un paro en Vaca Muerta el jueves

El gremio Camioneros amenazó en las últimas horas con parar Vaca Muerta a partir del jueves si no se pagan los sueldos y aguinaldos que la empresa proveedora de arenas para fracking NRG, con sede en Allen, les adeuda a los trabajadores.

La firma solicitó una convocatoria preventiva de acreedores que la Justicia Comercial de la Ciudad de Buenos Aires aceptó. Previo al pedido hubo nuevos despidos y desde distintos gremios se aseguró que NRG no pagó los aguinaldos.

Gustavo Sol, secretarios general del gremio Camioneros en Río Negro, aseguró que son unos 200 trabajadores entre despedidos, y los que no cobraron sus salarios de junio y julio ni el SAC. Según el líder sindical, la empresa aseguró que no tienen dinero para pagar sueldos porque hay operadoras que no le cancelaron deudas por la provisión de arenas.

Audiencia sin resultados entre Camioneros, NRG y operadoras

Este lunes se realizó una nueva audiencia y fracasó la negociación entre las empresas prestadoras de servicios y los trabajadores de NRG representados por el gremio rionegrino. En la reunión participaron tres de las cuatro empresas señaladas como responsables solidarias: Shell, Tecpetrol y Total. Según el sindicato, Phoenix no asistió al encuentro.

Camioneros reclama que cuatro empresas con las que está negociando en la subsecretaría de Trabajo de Neuquén, que dictó una conciliación obligatoria que vence el jueves tras las protestas en Fortín de Piedra, de Tecpetrol.

A través de la Delegación Confluencia, la autoridad laboral dictó la conciliación obligatoria para las partes involucradas: el Sindicato de Camioneros, NRG Transporte, NRG Argentina, Total Austral, Shell Argentina y Tecpetrol. La medida comenzó a regir desde las 15 del jueves 10 de julio y vence este jueves.

Camioneros sostiene que las empresas petroleras son «responsables solidarias» de los trabajadores a los que NRG no les pagó. «Sino hay una oferta de pago, vamos a comenzar con las medidas de fuerza el jueves», aseguró Sol al ser consultado por Diario RÍO NEGRO.

La convocatoria de acreedores de NRG

La Justicia Comercial de la Ciudad de Buenos Aires aceptó a comienzos de julio el pedido de NRG Argentina y abrió el concurso preventivo de acreedores de la firma que lidera César Güercio.

Según los datos de NRG presentó a la Justicia, la empresa tendría un patrimonio neto negativo de cerca de cerca de 60.000 millones de pesos, fruto de activos por 650.000 millones de pesos y pasivos por 710.000 millones de pesos.