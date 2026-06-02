Cómo hacer alfajores veganos y sin gluten: receta fácil con relleno cremoso

Crujientes por fuera, suaves por dentro y aptos para personas celíacas y quienes eligen una alimentación vegetal. Estos alfajores sin gluten y veganos se preparan con pocos ingredientes y son ideales para acompañar el mate o el café.

Ingredientes

Para las tapas

1 taza de harina de arroz

½ taza de fécula de maíz

¼ taza de harina de almendras

½ taza de azúcar

1 cucharadita de polvo para hornear sin TACC

3 cucharadas de aceite de coco o aceite neutro

4 cucharadas de bebida vegetal

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de limón o naranja

Para el relleno

Dulce de leche vegano o pasta de dátiles

Opcional

Coco rallado para los bordes

Chocolate amargo sin leche para bañar

Paso a paso

En un bowl mezclar las harinas, la fécula, el azúcar y el polvo para hornear. Agregar el aceite, la bebida vegetal, la vainilla y la ralladura. Integrar hasta formar una masa suave. Estirar la masa de aproximadamente medio centímetro de espesor y cortar círculos. Colocar las tapas en una placa aceitada o con papel manteca. Hornear a 180°C durante 10 a 12 minutos, hasta que apenas se doren. Dejar enfriar completamente. Rellenar con dulce de leche vegano y unir las tapas. Pasar los bordes por coco rallado o bañarlos en chocolate si se desea.

Tips para que queden perfectos