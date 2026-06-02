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Cómo hacer alfajores veganos y sin gluten: receta fácil con relleno cremoso

Con ingredientes simples y aptos para celíacos, esta receta de alfajores veganos se convirtió en una opción ideal para la merienda.

Redacción

Por Redacción

Alfajores con relleno de dulce de leche. Foto: ilustrativa.

Alfajores con relleno de dulce de leche. Foto: ilustrativa.

Crujientes por fuera, suaves por dentro y aptos para personas celíacas y quienes eligen una alimentación vegetal. Estos alfajores sin gluten y veganos se preparan con pocos ingredientes y son ideales para acompañar el mate o el café.

Ingredientes

Para las tapas

  • 1 taza de harina de arroz
  • ½ taza de fécula de maíz
  • ¼ taza de harina de almendras
  • ½ taza de azúcar
  • 1 cucharadita de polvo para hornear sin TACC
  • 3 cucharadas de aceite de coco o aceite neutro
  • 4 cucharadas de bebida vegetal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de limón o naranja

Para el relleno

  • Dulce de leche vegano o pasta de dátiles

Opcional

  • Coco rallado para los bordes
  • Chocolate amargo sin leche para bañar

Paso a paso

  1. En un bowl mezclar las harinas, la fécula, el azúcar y el polvo para hornear.
  2. Agregar el aceite, la bebida vegetal, la vainilla y la ralladura. Integrar hasta formar una masa suave.
  3. Estirar la masa de aproximadamente medio centímetro de espesor y cortar círculos.
  4. Colocar las tapas en una placa aceitada o con papel manteca.
  5. Hornear a 180°C durante 10 a 12 minutos, hasta que apenas se doren.
  6. Dejar enfriar completamente.
  7. Rellenar con dulce de leche vegano y unir las tapas.
  8. Pasar los bordes por coco rallado o bañarlos en chocolate si se desea.

Tips para que queden perfectos

  • Si la masa está seca, agregar una cucharada extra de bebida vegetal.
  • Para una textura más tierna, dejar reposar los alfajores unas horas antes de comerlos.
  • Se conservan hasta cuatro días en recipiente hermético.

Temas

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Crujientes por fuera, suaves por dentro y aptos para personas celíacas y quienes eligen una alimentación vegetal. Estos alfajores sin gluten y veganos se preparan con pocos ingredientes y son ideales para acompañar el mate o el café.

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