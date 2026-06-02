Cómo hacer alfajores veganos y sin gluten: receta fácil con relleno cremoso
Con ingredientes simples y aptos para celíacos, esta receta de alfajores veganos se convirtió en una opción ideal para la merienda.
Crujientes por fuera, suaves por dentro y aptos para personas celíacas y quienes eligen una alimentación vegetal. Estos alfajores sin gluten y veganos se preparan con pocos ingredientes y son ideales para acompañar el mate o el café.
Ingredientes
Para las tapas
- 1 taza de harina de arroz
- ½ taza de fécula de maíz
- ¼ taza de harina de almendras
- ½ taza de azúcar
- 1 cucharadita de polvo para hornear sin TACC
- 3 cucharadas de aceite de coco o aceite neutro
- 4 cucharadas de bebida vegetal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de limón o naranja
Para el relleno
- Dulce de leche vegano o pasta de dátiles
Opcional
- Coco rallado para los bordes
- Chocolate amargo sin leche para bañar
Paso a paso
- En un bowl mezclar las harinas, la fécula, el azúcar y el polvo para hornear.
- Agregar el aceite, la bebida vegetal, la vainilla y la ralladura. Integrar hasta formar una masa suave.
- Estirar la masa de aproximadamente medio centímetro de espesor y cortar círculos.
- Colocar las tapas en una placa aceitada o con papel manteca.
- Hornear a 180°C durante 10 a 12 minutos, hasta que apenas se doren.
- Dejar enfriar completamente.
- Rellenar con dulce de leche vegano y unir las tapas.
- Pasar los bordes por coco rallado o bañarlos en chocolate si se desea.
Tips para que queden perfectos
- Si la masa está seca, agregar una cucharada extra de bebida vegetal.
- Para una textura más tierna, dejar reposar los alfajores unas horas antes de comerlos.
- Se conservan hasta cuatro días en recipiente hermético.
Comentarios