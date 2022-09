Gasoducto a Vaca Muerta: inician un paro en la planta de Techint donde se elaboran los caños

Trabajadores de la planta de Valentín Alsina de la empresa Tenaris Siat, en Valentín Alsina, donde se elaboran los caños para el gasoducto de Vaca Muerta, iniciaron un plan de lucha en reclamo del cese de una docena de contratos temporarios, por lo cual el ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires declaró un período de conciliación obligatoria.

«Tenaris Siat: no a los despidos!. Fábrica parada. Resolución de Asamblea. Comisión Interna UOM Avellaneda», escribieron en Twitter los trabajadores de esa compañía.

La asamblea se llevó a cabo esta mañana y los empleados votaron llevar adelante un paro por tiempo indeterminado por la decisión empresaria de no renovarle el contrato a un grupo de trabajadores que se desempeñaban en forma temporal.

«Desde ayer empezaron a mandar telegramas y nosotros lo decimos con todas las letras, son despidos. La empresa dice que ha contratado personal y que a ese personal ahora no le renueva el contrato», señaló José Villa, representante de la comisión interna de Tenaris Siat en declaraciones al canal Barricada TV.

Según el dirigente, el Grupo Techint «aplica los contratos temporarios por tres meses en todas las plantas de la empresa, pero no son trabajos por tres meses. Acá no hay respeto al convenio colectivo de trabajo de la UOM».

El gasoducto Néstor Kirchner permitirá llevar el gas de Vaca Muerta a Buenos Aires y Santa Fe y en el Gobierno confían en que la obra pueda inaugurarse el 20 de junio del año próximo.

Esta semana el ministro de Economía, Sergio Massa, encabezó un acto en el cual se dio inicio al envío de los caños para el proyecto.

Fuentes vinculadas con las negociaciones indicaron que la empresa aduce que los empleados a los que no se les renovó el contrato no superan la docena, sobre un total de 300 trabajadores, y que los mismos serán reemplazados por otros. La firma del grupo Techint considera que los obreros en cuestión no cumplían con los estándares mínimos requeridos para la tarea.

Agencia Télam.