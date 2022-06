Asspur rechazó la propuesta del gobierno y seguirán con la retención de servicios en Roca

A través de un comunicado, integrantes del sindicato Asspur repudiaron las decisiones del gobierno de Río Negro, respecto al conflicto salarial vigente. Según los hospitalarios agremiados, no hubo propuestas que integren a la totalidad de los trabajadores y consideraron que los ofrecimientos realizados desde el Ejecutivo intentan «dividirlos».

El plan de «mejoras” que el gobierno rionegrino ofreció en la mesa de negociación para el personal de Salud, lo que significará unos 8.700 pesos para todo el sector y, además, subas específicas para los médicos.

Ante este panorama, la conducción del gremio Asspur manifestó su disconformidad, considerando que no satisface ninguno de los reclamos y necesidades que tiene el conjunto de los trabajadores de la salud. Por consecuencia, decretaron un paro por 120 horas, que comenzará a partir del próximo lunes 6 y de junio.

Las demandas que sostienen los hospitalarios se fundamentan en el blanqueo de las sumas en el sueldo básico, para que se pueda producir una «recomposición» de todo el escalafón salarial. También plantean que la mejora en las paritarias busca que ningún trabajador perciba ingresos por debajo de la canasta familiar.

Otra de las luchas que reivindican los trabajadores de Asspur es por el reconocimiento de la entidad gremial bajo la bandera de Asspur – Fesprosa Río Negro, para poder ser incluida en la mesa de negociación sectorial.

«El conflicto no se resuelve con esta medida del Gobierno, porque no constituyen una recuperación de nuestros salarios atrasados e insisten con seguir precarizando el salario de los trabajadores de la salud. Rechazamos sumas no remunerativas y no bonificables, hay argumentos de sobra para no aceptar esta decisión unilateral que sigue maltratando e intentando dividir al personal de Salud», concluyó el escrito.

Para la próxima semana hábil, los trabajadores aseguraron que la atención en los hospitales provinciales se seguirá viendo afectada por la continuidad de las medidas de fuerza, decidiendo cada modalidad de adhesión, en las asambleas diarias.