Protesta por el «despido» de dos trabajadores del obrador municipal, en Roca

El «despido» de dos trabajadores que se desempeñaban en distintas áreas de Servicios Públicos de la Municipalidad de Roca derivó esta mañana en una retención de servicios de todos los empleados del obrador municipal, que se encuentra ubicado en la zona del Parque Industrial I.

Según explicó el delegado de la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM), Alfredo Arteaga, ayer por la tarde se les informó a los empleados -que son contratados- sobre el cese de sus tares. «Se los ha despedido de manera injustificada y no se detallan los motivos«, se quejó el dirigente gremial.

Uno de ellos se desempeñaba en el área de alumbrado público y el otro en el sector de pavimentación. «A uno de ellos le informaron después de ocho meses, donde demostró su compromiso y trabajo, con un legajo impecable. Nunca tuvo inconvenientes», sostuvo.

Delegados gremiales y trabajadores despedidos encabezaron esta mañana la protesta. (foto: César Izza)

En el otro caso se trata de una persona que desde hace un año y medio desempeñaba funciones en el área de servicios públicos de la comuna.

«Ellos estaban contratados pero igualmente nada justifica el despido de los trabajadores», explicó Arteaga, quien aseguró que no se comprende que hayan adoptado estas medidas sin siquiera hablar con los jefes de cada sección.

El delegado sindical explicó que son padres de familia y es un importante golpe para cualquier quedarse sin su fuente de trabajo en medio de esta crisis económica.

«Nosotros no queremos que los despidan porque cumplieron funciones por años y no se justifica que los dejen en la calle. No hay motivos solo les dicen que rescinden el contrato», explicó el dirigente quien aseguró que la retención de servicio sigue en marcha y prometió agudizar la protesta si las autoridades municipales no dan una respuesta positiva al reclamo.