La Justicia obligó a suspender las elecciones de Uthgra en todo el país y afecta a Bariloche

A menos de 48 horas de las elecciones convocadas para renovar autoridades en la Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos (Uthgra) en todo el país, la Justicia Laboral de Buenos Aires hizo lugar a una impugnación planteada por una lista opositora y dictó una medida cautelar que suspendió los comicios en todo el país.

La novedad fue transmitida ayer. La elección se iba a realizar mañana jueves, entre las 8 y las 18 y era esperada con fuerte expectativa en Bariloche, donde funciona una de las seccionales más importantes del país, con unos 7.000 afiliados y jurisdicción sobre el corredor que va desde El Bolsón hasta San Martín de los Andes.

El secretario general y candidato a la reelección en la cordillera, Nelson Rasini, tendría como competidora a Rosa Negrón, quien ocupó el mismo cargo entre 2009 y 2017.

La suspensión fue decidida por la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de capital federal, a pedido de la lista Gris Naranja, cuyo máximo referente es el dirigente porteño Dante Camaño, opositor al líder histórico de la Uthgra Luis Barrionuevo.

Camaño pretendía competir por la conducción nacional pero no pudo inscribir su lista. Según la información disponible, la Junta Electoral lo rechazó por no contar con avales suficientes y porque el propio Camaño fue expulsado en 2004 y no figura como afiliado

Rasini dijo que la decisión los tomó por sorpresa y reconoció que es un contratiempo para todos, porque “los preparativos insumieron mucho tiempo, mucho esfuerzo” y estaban listos para votar. “Incluso el veedor nacional ya estaba en Bariloche”, señaló.

Una de las principales secionales

Según Rasini, la elección con epicentro en Bariloche había concentrado fuerte atención porque es una de las cuatro seccionales de todo el país donde se habían presentado dos listas. En total son más de cincuenta, pero en la gran mayoría hay lista única.

El dirigente barilochense reconoció que el fallo judicial genera incertidumbre, dado que nadie sabe cuándo y cómo serán reprogramadas las elecciones. Señaló que Uthgra, a nivel central debería convocar ahora otro congreso para fijar nueva fecha electoral y eventualmente disponer una prórroga de los mandatos actuales, que vencen el 15 de diciembre.

“Esta es una pelea que se da en CABA y sabíamos que había una acción judicial, pero creíamos que no iba a afectar en las seccionales del interior”, dijo Rasini.

La conducción central de la Uthgra comunicó el fallo, formalizó la suspensión de los comicios del jueves y declaró “la firme voluntad de realizar elecciones en todo el país con la participación de todas las listas que cumplan los requisitos legales y estatutarios”.

Abogó por una rápida resolución del litigio llevado a instancia judicial a fin de que “los trabajadores hoteleros y gastronómicos puedan elegir libre y democráticamente las autoridades de la organización”.