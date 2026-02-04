Paritarias en Río Negro: Función Pública convocó a ATE y UPCN para mañana y el viernes será el turno de Unter

Este jueves, desde las 10, se retomará la discusión paritaria en Río Negro tras la convocatoria de la Mesa de la Función Pública a los representantes de ATE y UPCN, mientras que la Secretaría de Trabajo dio a conocer esta mañana que el encuentro entre autoridades del Ministerio de Educación y del gremio Unter será el viernes, a partir de las 11.

Los encuentros servirán para continuar con la discusión salarial para el primer trimestre de 2026, que el gobierno propuso ajustar por el IPC Viedma, aunque fue rechazado por todos los gremios que pidieron compensar el desfasaje de la parte final de 2025.

Conocida esta nueva convocatoria el secretario General de ATE; Rodrigo Vicente, sostuvo que «el gobierno debe contemplar las necesidades reales de los estatales y dar una seguridad salarial que genere tranquilidad ante un posible desajuste inflacionario y la continuidad de aumentos en los servicios básicos, bienes de primera necesidad».

ATE resaltó que «cualquier acuerdo debe contemplar la corrección del poder adquisitivo perdido el año pasado»

Por su parte, el secretario General de la UPCN RIO NEGRO, Juan Carlos Scalesi, convocó a la Comisión Directiva y a la Comisión Asesora para mañana a las 9 para «analizar y tratar a fondo» la cuestión salarial.

Desde el gremio indicaron que «el gobernador no puede sostener el Estado con trabajadores empobrecidos, estructuras laborales obsoletas y condiciones de trabajo indignas».

Unter tiene una convocatoria a paro pendiente

El rechazo de Unter, a partir del Congreso Extraordinario realizado la pasada semana en San Antonio Oeste incluyó el «no inicio con paro de 24 horas» para el 18 de febrero para incluir a las escuelas de período Receso Invernal Extendido, «sujeto al llamado de Paritaria y nuevo Congreso».

El encuentro del viernes obligará la realización de un nuevo Congreso para analizar la propuesta que se discuta, además de resolver sobre el paro en cuestión.

Desde Unter anticiparon que el próximo miércoles 11 se sumarán al paro nacional en rechazo al tratamiento de la Ley de Reforma Laboral en el Congreso Nacional.