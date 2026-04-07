La suba del ítem ubicación llegó a 2.700 docentes en Río Negro

Docentes de 130 establecimientos educativos de la cordillera tuvieron mejora en un ítem específico que era reclamado por Unter. Foto: Archivo

El incremento del ítem “ubicación” para los docentes de la Zona Andina alcanzó a 2.700 trabajadores que recibieron con los haberes de marzo la mejora del 20 por ciento, con su correspondiente impacto salarial.

El beneficio fue parte de un acuerdo de la paritaria del 13 de marzo en el que el ministerio de Educación se comprometió a incrementar del 20 al 40 por ciento el ítem de “ubicación” para todos los docentes de la Zona Andina y Andina Sur.

La medida impacta especialmente en Bariloche donde se sumaron los docentes de 63 establecimientos, según destacó la conducción de Unter Bariloche, que remarcó que se trata de un “logro” de la lucha gremial y el reclamo que mantienen desde hace dos años por este concepto que forma parte del recibo de sueldo de los trabajadores de la educación.

Ya en abril del 2024 un acuerdo entre Unter y el Gobierno permitió llevar a todos los docentes de la provincia a la ubicación del 20% y ahora se duplica para la cordillera.

Según precisó el ministerio de Educación, en la Zona Andina hay 130 establecimientos contemplados con esta valoración del 40%, que forman parte ahora de la “ubicación C” y eso significa un alcance de 2.700 docentes que vieron incrementado este concepto en sus haberes.

“Bariloche es una de las ciudades que tiene el costo de vida más alto en todo el país”, señalaron desde la comisión directiva de Unter de la ciudad andina al fundamentar el reclamo. Más allá de destacarlo, el gremio anticipó que continuará con su reclamo para que ese concepto pase a ser del 80%, es decir que se duplique el porcentaje obtenido actualmente.

La seccional andina valoró la mejora que llegó con los salarios depositados el 2 de abril y pidió a los docentes constatar en sus recibos la modificación de establecimiento ubicación “B” a “C”, lo que implica ese porcentaje del 40%.

En Bariloche, según las dirigentes gremiales, ya existían 20 escuelas con el 40% de ubicación y el alcance a todos los establecimientos de la cordillera que se hizo extensivo ahora permitió sumar a otras 63 escuelas de todos los niveles.

Con los salarios de marzo los trabajadores de la educación también recibieron un alza en la movilidad que llegaría a los 1.800 kilómetros mensuales reconocidos para docentes y 2.500 kilómetros para los supervisores.

Además para el conjunto de la docente llegó un 5,29% de aumento, según la última propuesta salarial que fue declarada “insuficiente” por el sindicato y que habilitó los pagos con mejoras por parte del Gobierno.