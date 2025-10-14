Marcelo Rucci criticó la reforma laboral de Javier Milei: «El FMI pide que los salarios caigan 50%»

El titular del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, cuestionó el proyecto de reforma laboral que anticipó el gobierno de Javier Milei y analizó que implicará una caída en los salarios de los trabajadores. Fue durante un acto de entrega de una nueva ambulancia UTIM de alta complejidad, que se incorpora al sistema sanitario presentado recientemente por la organización.

La nueva unidad, que se incorporará al sanatorio que tiene el sindicato en Plaza Huincul, está equipada con respiradores, monitores multiparamétricos, desfibriladores y sistema de rastreo satelital en tiempo real. Según se informó, permitirá realizar traslados de alta complejidad y garantizar la asistencia médica inmediata en cualquier punto de la comarca.

«Hoy vemos un país donde la salud está pisoteada. Lo podemos ver con el Garrahan, un hospital tan importante que prácticamente lo quieren cerrar. Donde vemos de que no hay obras, no hay hospitales nuevos. No hay nada, nosotros trabajamos para la gente, tenemos una mirada totalmente diferente», destacó Rucci.

Durante el acto, el titular del gremio petrolero destacó el trabajo «para beneficio de la gente., absorbiendo situaciones difíciles como han sido despidos».

«Queremos llevarle la tranquilidad de que el trabajo de nuestros compañeros lo vamos a a a defender con uñas y dientes», sostuvo frente a la posibilidad de reformas.

Marcelo Rucci contra «lo que pide el FMI»

«Ha costado, nos cuesta. Es un gobierno que no apuesta a esto. Estamos viendo la reforma laboral que quieren hacer, lo que le pide el Fondo Monetario (FMI) es que los salarios caigan al 50% de lo que se gana hoy. Una reforma laboral donde las indemnizaciones, los aguinaldos y las vacaciones se den por terminadas», afirmó.

«Tenemos la suerte de ser un gremio unido, fuerte, de entender que en esto que hoy vive la Argentina, que tiene toda la esperanza en Vaca Muerta, lo más importante que hay ahí es el recurso humano», planteó Rucci. «Es difícil, pero nosotros siempre empujamos para lo mismo», afirmó.

Milei anticipó días atrás que la reforma laboral pretende «impulsar la negociación de los convenios colectivos de trabajo» y que su objetivo es generar nuevas negociaciones que adecúen los marcos contractuales a «la realidad productiva y laboral actual, dejando atrás estructuras vigentes desde hace más de 70 años».

«Necesitamos un marco jurídico en lo laboral claro, simple y predecible. Un marco que deje de ser un obstáculo para la contratación, para pasar a ser una herramienta para el crecimiento, el desarrollo y la prosperidad», precisó el mandatario.