Cristina Kirchner recibió a las candidatas de Neuquén de Fuerza Patria: el curioso regalo de Silvia Sapag

Las candidatas de Fuerza Patria de Neuquén, Silvia Sapag y Beatriz Gentile, visitaron a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria. La actual senadora y postulante a la reelección le llevó un curioso regalo para rememorar a su padre, el cinco veces gobernador Felipe Sapag.

«En San José 1111. Hablamos de la reconstrucción de una Argentina justa, con trabajo, vivienda, educación y salud pública. Un país y una provincia con destino, como impulsaron Néstor y Felipe Sapag», publicaron en redes sociales tras el encuentro ocurrido el lunes.

Por otro lado, las candidatas de Fuerza Patria indicaron que, junto a la expresidenta, compartieron «la preocupación por el proyecto OpenAI». «Nos preguntamos cuál será la moneda de cambio que se le exigirá al pueblo argentino por el salvataje del gobierno de EEUU y las posibles consecuencias sobre la Patagonia, rica en petróleo, agua y minerales raros», plantearon.

El obsequio que le llevaron a la actual presidenta del PJ nacional fue un cuadro con una fotografía en blanco y negro de Néstor Kirchner y Felipe Sapag.

El exgobernador de Neuquén tuvo varios encuentros con Kirchner, a quien le dio su apoyo por su gestión y su «ferviente defensa de los derechos humanos».

Fuerza Patria irá en las legislativas del domingo 26 con Silvia Sapag y Sebastián Villegas como candidatos a senadores y con Beatriz Gentile en cabeza de la lista de diputados.