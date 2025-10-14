ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Política

Cristina Kirchner recibió a las candidatas de Neuquén de Fuerza Patria: el curioso regalo de Silvia Sapag

La postulante a senadora estuvo en San José 1111 junto a Beatriz Gentile, quien encabeza la lista de diputados.

Redacción

Por Redacción

Cristina Kirchner junto a Beatriz Gentile y Silvia Sapag. Foto: gentileza.

Cristina Kirchner junto a Beatriz Gentile y Silvia Sapag. Foto: gentileza.

Las candidatas de Fuerza Patria de Neuquén, Silvia Sapag y Beatriz Gentile, visitaron a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria. La actual senadora y postulante a la reelección le llevó un curioso regalo para rememorar a su padre, el cinco veces gobernador Felipe Sapag.

«En San José 1111. Hablamos de la reconstrucción de una Argentina justa, con trabajo, vivienda, educación y salud pública. Un país y una provincia con destino, como impulsaron Néstor y Felipe Sapag», publicaron en redes sociales tras el encuentro ocurrido el lunes.

Por otro lado, las candidatas de Fuerza Patria indicaron que, junto a la expresidenta, compartieron «la preocupación por el proyecto OpenAI». «Nos preguntamos cuál será la moneda de cambio que se le exigirá al pueblo argentino por el salvataje del gobierno de EEUU y las posibles consecuencias sobre la Patagonia, rica en petróleo, agua y minerales raros», plantearon.

El obsequio que le llevaron a la actual presidenta del PJ nacional fue un cuadro con una fotografía en blanco y negro de Néstor Kirchner y Felipe Sapag.

El exgobernador de Neuquén tuvo varios encuentros con Kirchner, a quien le dio su apoyo por su gestión y su «ferviente defensa de los derechos humanos».

Fuerza Patria irá en las legislativas del domingo 26 con Silvia Sapag y Sebastián Villegas como candidatos a senadores y con Beatriz Gentile en cabeza de la lista de diputados.


Temas

Cristina Fernández de Kirchner

Elecciones 2025

Fuerza Patria

Neuquén

Silvia Sapag

Las candidatas de Fuerza Patria de Neuquén, Silvia Sapag y Beatriz Gentile, visitaron a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria. La actual senadora y postulante a la reelección le llevó un curioso regalo para rememorar a su padre, el cinco veces gobernador Felipe Sapag.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios