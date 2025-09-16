La oposición avanzó en el Senado y llevará al recinto el veto al reparto automático de ATN

La oposición en el Senado se impuso esta tarde en la reunión de Labor Parlamentaria y logró incluir en el temario del jueves el rechazo al veto presidencial contra la ley que establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La sesión fue convocada para las 11 y el tratamiento obligará a la Cámara alta a reunir una mayoría especial de dos tercios.

En caso de prosperar, la definición pasará a la Cámara de Diputados. El debate será clave: semanas atrás el proyecto había sido respaldado por 56 senadores, con un solo voto en contra, el del cordobés Luis Juez, informó Infobae.

La iniciativa —promovida por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño— busca modificar la Ley de Presupuesto Permanente (11.672) para que los fondos de los ATN se distribuyan de manera diaria y automática, y sean considerados parte de la masa coparticipable. El articulado fue acompañado por jefes de todos los bloques, desde el kirchnerismo hasta la UCR, el PRO y los provinciales.

El oficialismo llega debilitado al debate. La reunión de Labor Parlamentaria fue encabezada por el senador libertario Bartolomé Abdala, presidente provisional de la Cámara alta, ya que Victoria Villarruel se encuentra al frente del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei a Paraguay.

Otros proyectos en agenda

Además de la discusión sobre los ATN, el pleno del Senado buscará aprobar la denominada «Ley Nicolás», una iniciativa que apunta a mejorar la calidad de la atención sanitaria y prevenir casos de mala praxis, como el que derivó en la muerte de Nicolás Deanna, de 24 años, por una meningitis bacteriana no diagnosticada a tiempo.

El proyecto, ya aprobado por Diputados en 2023, establece la obligatoriedad de verificar la aptitud profesional del personal de salud y prevé la incorporación de mecanismos de simulación para aquellas prácticas que requieran destrezas técnicas.

En paralelo, los bloques acordaron dar luz verde a un dictamen unificado para la creación del Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas, además de otorgar rango de ley al sistema «Alerta Sofía». También se debatirá un despacho que agrava las penas en accidentes viales, con el fin de endurecer las sanciones por conductas imprudentes al volante.