En paralelo al Presupuesto 2026, Javier Milei propuso penas de prisión para los “degenerados fiscales”

De la mano del Presupuesto 2026, el presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley complementario para sancionar con penas de prisión a quienes denomina como “degenerados fiscales”, es decir, aquellos funcionarios públicos que aumenten el gasto público. El debate se dará en paralelo a la “ley de leyes” y anticipa un nuevo foco de conflicto entre el oficialismo y la oposición.

La iniciativa, que había sido anunciada semanas atrás también por cadena nacional, ingresó el lunes por la noche a la Cámara de Diputados bajo el título “Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”. Consta de 19 artículos y una de las reformas principales tiene que ver con agregados al Código Penal.

Así, se proponen penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena para los funcionarios públicos que “dicten, aprueben, autoricen o ejecuten normas o actos administrativos que modifiquen o incrementen los gastos públicos previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional sin contar con los recursos debidamente acreditados y previstos para su financiamiento”.

Las sanciones alcanzan a diputados y senadores que voten en ese sentido, por lo que de antemano será difícil que los legisladores de la oposición acepten aplicar una eventual sanción a sí mismos.

En la misma línea, se establecen penas de tres a diez años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena para los funcionarios del Banco Central que “ordenen, autoricen o ejecuten la emisión de moneda de curso legal en violación a las prohibiciones y reglas establecidas en su Carta Orgánica”.

Penas a los «degenerados fiscales»: qué se sabe del proyecto de Javier Milei

El proyecto, en su artículo primero, establece la obligación de que el Presupuesto Nacional proyecte un resultado equilibrado o superavitario, prohibiendo un resultado deficitario. Si disminuyen los recursos previstos o aumentan los gastos, el jefe de Gabinete podrá recortar partidas presupuestarias para restablecer el equilibrio.

Además, se le imponen al Congreso una serie de “reglas de disciplina presupuestaria”. La primera es que todas las leyes sancionadas que establezcan gastos que no estén contemplados en el Presupuesto de ese año, comenzarán a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente en el Presupuesto del año siguiente, salvo que la propia ley establezca “recursos concretos, específicos, actuales y suficientes” para ser financiada, siempre sin alterar el equilibrio.

Asimismo, se exige un “Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo” como requisito previo para el tratamiento de cualquier proyecto con impacto fiscal. Actualmente, esos informes los realiza la Oficina de Presupuesto del Congreso, aunque a veces se difunden con demora. Milei propone que la tarea siga en manos de la OPC, pero si el proyecto en debate proviene del Poder Ejecutivo, será la Secretaría de Hacienda la que elabore el estudio.

Cualquier norma dictada que viole alguna de estas reglas será declarada “nula de nulidad absoluta e insanable”. Otro punto que promete polémica.

Para el Poder Ejecutivo también se fijan reglas: “Ningún funcionario de la Administración Pública Nacional podrá asumir compromisos de pago ni ejecutar, autorizar, aumentar o modificar gastos que no se encuentren autorizados en la ley de Presupuesto General vigente o que carezcan de los recursos debidamente acreditados para su financiamiento”.

Otra disposición con la que Milei insiste es que el Poder Ejecutivo deberá abstenerse de solicitar al Banco Central adelantos transitorios con el objeto de financiar el gasto primario.

“La reconstrucción de la Argentina requiere continuar con el compromiso inclaudicable de mantener el déficit cero y eliminar el recurso al financiamiento monetario del déficit fiscal, único camino que permitirá asegurar la estabilidad monetaria y financiera, promover el empleo y el desarrollo económico y continuar reduciendo la pobreza y la inflación”, indica el proyecto del presidente.