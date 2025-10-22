Para UPCN el pago del bono es «una humillación a los trabajadores públicos

El gobierno avanza en la intención de abonar el bono correspondiente al presente mes, como parte de su oferta para mejorar salarios, que fue rechazada por los sindicatos estatales y sumó un nuevo capítulo con una dura declaración de UPCN que se conoció este miércoles.

El gremio conducido por Juan Carlos Scalesi difundió un comunicado donde «denuncia» que la decisión del gobernador Alberto Weretilneck «del pago unilateral del bono es una humillación a los trabajadores públicos rionegrinos y un maquillaje salarial«.

Para el gremio «es una medida con un fuerte componente electoral que solo tiene sentido para calmar el descontento social abusando de la necesidad y desesperación de la gente».

Agrega la declaración que «el autoritarismo de este gobierno es inaceptable, no escuchar a los gremios es una forma de atacar a las instituciones democráticas» y recordó que «no hay acuerdo salarial en el Consejo de la Función Pública ante la última propuesta salarial».

UPCN señaló que «por años la respuesta oficial siempre fue la misma: no hay fondos, hay que esperar, la caja esta vacía, no ingresa dinero a la provincia, cayó la recaudación; nunca hubo recursos para pagar de manera digna y unificada a todos; que paso? Tres días antes de la elecciones, sí? Aparecieron los fondos para un bono!!!».