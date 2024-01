Paritarias en Río Negro: la reacción de los gremios tras la propuesta de sumas fijas

El gobierno rionegrino ofreció este miércoles sumas fijas diferenciadas por rangos. Las categorías y haberes inferiores cobrarán 57.000 pesos mientras que las superiores llegarán a los 85.000 pesos, según las propuestas gubernamentales en ambas paritarias. Estos pagos se realizarán durante enero y febrero por planillas complementarias. Los gremios reaccionaron ante la propuesta salarial.

El esquema en los docentes será de 57.000 pesos para aquellos trabajadores iniciales y hasta 11 años de antigüedad, llegará a los 70.000 pesos en el tramo de 12 a 22 años, y alcanzará a los 85.000 pesos a partir de los 23 años en la docencia.

En tanto, en el caso de los agentes de la ley 1844, cuatro rangos de sumas fijas se plantearon, iniciándose en los 57.000 pesos en las categorías menores (de la 1 a la 8) y alcanzando también los 85.000 pesos en las superiores (desde la 15), con dos tramos intermedios, de 60.000 pesos (de la 9 a la 11) y de 70.000 pesos (de la 12 a la 14).

Los gremios dejaron en claro que esta propuesta será debatida en los ámbitos orgánicos.

En el caso del gremio docente, llevará la propuesta al Congreso Extraordinario que aún no tiene fecha para analizar «el pago de sumas fijas no remunerativas y no bonificables, pero con montos diferenciados según la escala de antigüedad».

Unter aseguró que «a diferencia de las dos propuestas anteriores» este nuevo ofrecimiento propone sumas diferenciadas según la antigüedad docente y «si bien la oferta realizada por el Ministerio cambió notablemente, no es el tipo de propuesta salarial que necesitamos los trabajadores de la educación frente a la pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido –y seguimos sufriendo- en nuestros salarios».

Unter se reunió con la ministra Patricia Campos en la secretaria de Trabajo. Foto: Pablo Leguizamon

El gremio docente explicó que «el pago de bonos no es una recomposición salarial; la propuesta es por agente y no por cargo; y a pesar de que ofrece montos diferenciados según la escala de antigüedad, continúa achatando la pirámide salarial».

Para ATE esta propuesta «se acerca más a una recomposición acorde a la pérdida de poder adquisitivo con un criterio de equidad entre las categorías y escalafones de los estatales que fue nuestra demanda», afirmó el secretario general Rodrigo Vicente.

Afirmó que la oferta se trasladará a los ámbitos orgánicos del sindicato para su aprobación o rechazo y dijo que esa propuesta «garantiza una segura recomposición en febrero, algo que nosotros habíamos comenzado a poner en duda» y resaltó la reunión del 23 de febrero en una nueva paritaria.

En cambio, UPCN manifestó que «necesitamos aumentos determinados en porcentaje que equiparen la perdida del poder adquisitivo de los salarios que viene deteriorándose sistemáticamente».

También mostró su disconformidad con la fecha de convocatoria para febrero, ya que «debe ser apenas se conozca la inflación» para «revisar el monto que hoy propusieron dado que no es lo mismo un monto fijo hoy que dentro de un mes, deteriorado por la inflación».

El sindicato liderado por Juan Carlos Scalesi, afirmó que la oferta salarial se pondrá en análisis y discusión por parte de la comisión directiva para dar una respuesta orgánica.