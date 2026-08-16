Javier Milei encabezará el acto por el aniversario de la muerte del General San Martín en Retiro

El presidente Javier Milei retomará este lunes su agenda pública para encabezar el acto central por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. La ceremonia se llevará a cabo en el Monumento al Libertador emplazado en la plaza homónima del barrio porteño de Retiro, donde el mandatario estará escoltado por los ministros de su Gabinete, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y el tradicional Regimiento de Granaderos a Caballo.

De acuerdo con el cronograma oficial, la llegada del jefe de Estado al predio está pautada para las 14:30, momento en el que saludará a las autoridades presentes, mientras que su discurso central comenzará a las 15.

El evento marcará el regreso de Milei a la escena pública tras una semana de agenda cerrada y reuniones privadas en la Quinta de Olivos, luego de su regreso de la ciudad de Cali, donde participó de la asunción del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, será otra de las figuras políticas centrales de la jornada y compartirá el escenario con el mandatario nacional. Previo a la llegada de la comitiva presidencial, la administración porteña desarrollará su propio homenaje al Padre de la Patria en el mismo predio de Retiro.

Las actividades organizadas por la Ciudad comenzarán a las 10 con propuestas musicales en vivo orientadas a las familias. Hacia las 12, Macri brindará su propio mensaje conmemorativo y, a partir de las 14:30, cederá las instalaciones de la plaza para el desarrollo del acto del Gobierno nacional.

La cumbre entre La Libertad Avanza y el PRO previo al cruce entre Milei y Macri

La foto conjunta entre Milei y Macri en Retiro se dará en el marco de la reciente formalización de una mesa política entre La Libertad Avanza y el PRO, con miras a las elecciones de 2027. El último miércoles 13 de agosto, representantes de ambos espacios mantuvieron un extenso encuentro en la Casa Rosada para coordinar el trabajo legislativo y blindar la alianza oficialista.

A la reunión asistieron Cristian Ritondo y Fernando De Andreis por el partido fundado por Mauricio Macri, quienes fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los diputados Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.

Tras el cónclave, los dirigentes emitieron un comunicado conjunto donde reafirmaron el «convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo» y acordaron sostener reuniones quincenales. El acercamiento institucional se concretó luego de que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, retomara el contacto directo con Mauricio Macri tras casi un año de distancia operativa.

El antecedente del sable corvo del Libertador

El homenaje institucional de este lunes cuenta con un antecedente directo en la política de revisión histórica de la actual gestión. En febrero de 2026, mediante la firma del decreto 81/2026, Milei dispuso el traslado del histórico sable corvo de San Martín desde el Museo Histórico Nacional para restituirlo al Regimiento de Granaderos a Caballo.

El arma había permanecido bajo custodia militar desde 1967 hasta 2015, año en el que la entonces presidenta Cristina Kirchner ordenó su reubicación ya que San Martín se lo había legado a Juan Manuel de Rosas.

“El sable que me ha acompañado en toda la Guerra de Independencia de la América del Sud, le será entregado al General la República Argentina Don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción, que como Argentino he tenido al ver la firmeza que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los Extranjeros que tratan de humillarla”, escribió el prócer.

En 1896, Adolfo Carranza, el primer director del Museo Histórico Nacional, realizó las gestiones con los herederos de Rosas, quienes se encontraban en Inglaterra, para que el sable fuera donado al pueblo argentino. Gracias a esto, el corvo estuvo exhibido durante casi siete décadas en el museo.

Después, en tiempos de la proscripción del peronismo, el sable fue apropiado en dos oportunidades por integrantes de la denominada Resistencia Peronista, y luego recuperado en ambas ocasiones.

Durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, la custodia del arma fue otorgada al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, y allí permaneció por 48 años. La restitución al cuartel se llevó a cabo el pasado 7 de febrero durante una ceremonia en San Lorenzo, Santa Fe. En esa oportunidad, Milei justificó la medida afirmando que el sable “no es un objeto histórico más ni un simple vestigio del pasado», sino «el símbolo material más poderoso de la nación argentina”.

Actualmente, la reliquia permanece exhibida en las instalaciones de la unidad militar en el barrio de Palermo, con acceso libre y gratuito.