Paro de Unter: la adhesión es casi total en Bariloche

El paro docente en Bariloche alcanza un nivel de acatamiento del 98%, según la información aportada por la seccional local de la Unter.

«El Congreso rechazó la propuesta del gobierno y más allá de las amenazas o no amenazas (por la propuesta de no descontar el día de paro en marzo a los docentes que no adhieran esta semana), es un reclamo justo«, planteó Patricia Lande, la secretaria general del gremio docente en Bariloche.

Recalcó que el primer paro al comienzo del ciclo lectivo también tuvo un «altísimo acatamiento» no solo por el reclamo salarial sino por muchísimas otras demandas, como obras edilicias demoradas, la situación de las asambleas y cuestiones preocupacionales.

«Hace bastante tiempo que no había un reclamo tan fuerte, pero veníamos con una situación de arrastre desde el año pasado. Si bien en ese momento, se aceptó la propuesta del gobierno, varias localidades, entre ellas Bariloche, la habían rechazado«, dijo Lande y planteó que «en esta oportunidad, nuestros compañeros esperaban una medida para salir a la calle y reclamar».

La dirigente aseguró que otras localidades de la provincia también registran un alto acatamiento que va del 95 al 98%. «Nuestro pedido de aumento está vinculado a no quedar por debajo de la inflación. Desde Bariloche pedimos el 21% a marzo y la provincia ofrece un 24% a junio. De esta forma, en marzo llegamos al 7% nomás, muy lejos de lo que estamos pidiendo», señaló.