Paro docente en Río Negro: Unter movilizó y reclamó “sin respuestas no hay inicio posible”
La medida coincidió con el comienzo del ciclo lectivo 2026 y reunió a distintas seccionales provinciales junto al gremio universitario Adunc, con una masiva concentración en Cipolletti que luego concluyó en el puente carretero con una volanteada y un acto.
El inicio del ciclo lectivo 2026 en Río Negro estuvo marcado este lunes por un paro y una movilización de docente convocados por Unter, en el marco de una jornada nacional de protesta.
La medida tuvo su concentración en Cipolletti, donde se reunieron docentes de varias localidades del Alto Valle, Valle Medio, Región Sur y zona Atlántica. Además, confluyeron los gremios Adunc y Aten Capital junto a organizaciones sociales.
La protesta se realizó bajo la consigna “Sin respuestas a las demandas docentes, no hay inicio posible”, difundida por el gremio en la previa. Desde Unter señalaron que la medida responde «a la falta de avances en la negociación con el gobierno provincial» y remarcaron que «el conflicto se mantiene abierto» ante la ausencia de definiciones salariales y laborales.
Adhesión y movilización en Cipolletti
Durante la movilización, la secretaria general del sindicato, Laura Ortiz López en comunicación con Diario RÍO NEGRO explicó que la decisión de parar combina la adhesión al reclamo nacional con una resolución propia del gremio en Río Negro. “Hoy nos encontramos movilizándonos dentro del paro nacional y como provincia hemos definido un paro de 48 horas”, afirmó.
En cuanto al nivel de adhesión, Unter indicó que más del 90% de los docentes adhirieron mientras que el Gobierno de Río Negro al momento de publicación de esta nota no tenía los datos aún. El gremio de docentes señaló que la marcha contó con una participación de más de 500 docentes en la movilización.
La marcha culminó en el puente carretero entre Neuquén y Cipolletti, donde se realizó una volanteada y un acto.
Unter enfatizó en el reclamo salarial y la situación laboral en Río Negro
El reclamo salarial es uno de los puntos centrales del conflicto. Ortiz sostuvo que el sindicato exige una recomposición correspondiente al último trimestre de 2025, una discusión que, según planteó, quedó pendiente. “Hoy estamos persiguiendo el mismo salario que el mes de septiembre”, señaló, al referirse a la pérdida de poder adquisitivo.
La dirigente también cuestionó la propuesta del Ejecutivo provincial de otorgar un bono como compensación. Explicó que el monto ofrecido no impacta de la misma manera en todos los cargos y que algunos sectores del sistema educativo perciben sumas considerablemente menores.
Además del aspecto salarial, desde el gremio advirtieron sobre situaciones vinculadas a la organización del sistema educativo. Entre ellas, mencionaron cierres de cargos en el nivel inicial y la apertura de cargos a término en primaria y secundaria, una modalidad que, según señalaron, afecta la estabilidad laboral.
Ortiz también hizo referencia a cambios impulsados a nivel nacional, como la implementación de reformas en la escuela secundaria bajo modalidad de prueba piloto en establecimientos del Valle Medio, así como al cierre de residencias estudiantiles y de una escuela hogar, situaciones que generaron reclamos de las comunidades educativas.
Desde Unter indicaron que el paro y la movilización forman parte de un plan de lucha que continuará mientras no haya respuestas concretas. La jornada dejó un inicio de clases condicionado por el conflicto, con el gremio ratificando sus demandas y el gobierno provincial aún sin anunciar definiciones.
