Río Negro tuvo un regreso a clases con actividad parcial en las escuelas

Más de 215 mil chicos y chicas volvieron este lunes a las escuelas de Río Negro para dar inicio al ciclo lectivo 2026 según el Gobierno provincial. Hubo reencuentros esperados entre los más pequeños en varias de las escuelas, aunque el comienzo no fue igual en todos los establecimientos: en algunos, la actividad fue parcial o directamente no hubo clases por las medidas gremiales.

El escenario estuvo atravesado por el paro de 48 horas convocado por Unter, que coincidió con la jornada nacional impulsada por Ctera, con una huelga de 24 horas. A esto se sumó una retención de tareas de UPCN, con adhesión de porteros escolares y una movilización en Viedma, lo que impactó en el funcionamiento cotidiano de muchos edificios.

Según pudo relevar Diario RÍO NEGRO, una parte de las instituciones comenzó la jornada con adhesión a la medida de fuerza. Esto se tradujo en aulas vacías, cursos sin dictado de clases o esquemas reducidos, mientras los equipos directivos reorganizaban cada realidad particular.

En Cipolletti, la Escuela Primaria 53 fue uno de los ejemplos de este inicio dispar. Durante el turno mañana, menos de la mitad de los cursos tuvo clases. Por la tarde, sólo primero, segundo y tercer grado iniciaron con normalidad. Desde el equipo directivo explicaron que la situación estuvo marcada tanto por el paro como por las obras de remodelación que aún continúan en el edificio.

Algunas escuelas de la provincia no iniciaron las clases por el paro. Foto: Cecilia Maletti.

En la Escuela 165 no hubo actividad durante la jornada. Desde la conducción señalaron que el objetivo es comenzar el miércoles con todos los grados y un esquema ordenado. En la Escuela 33, en tanto, sólo la mitad de los cursos tuvo clases por la mañana.

Desde el Gobierno de Río Negro informaron que el cronograma había comenzado el 18 de febrero en las escuelas con receso invernal extendido y este lunes se completó el calendario previsto para el resto del sistema educativo.

El comienzo de clases también se dio en Bariloche, en escuelas públicas y públicas de gestión social. Foto: Chino Leiva

Entre nervios, expectativas y reencuentros en el primer día de escuela en Río Negro

Aun así, en las puertas de la 53 se repitieron escenas típicas de cada comienzo de año. Familias sacando fotos, chicos acomodándose el delantal y saludos rápidos antes de entrar.

More fue uno de los alumnos que sí inició las clases. “Me emociona ver a mis compañeros y aprender”, dijo, y contó que su materia favorita es plástica. Su mamá explicó que no hubo mayores inconvenientes, más allá de la compra de útiles a último momento.

Foto: Cecilia Maletti.

Poco después llegó Dafne, compañera de curso de More, que con timidez dijo que tenía ganas de volver para ver a sus amigos.

Cerca de allí estaba Tomás, acompañado por su familia, sin demasiadas ganas de entrar. A su lado, su hermano Feli, que empieza primer grado, resumió la expectativa del día, “espero que estén bien las clases”, dijo, convencido de que ya conoce a algunos compañeritos del jardín.

Iker y su mamá Luciana llegan al primer día de clases en el jardín del colegio Don Bosco de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Río Negro llevó adelante un plan de mantenimiento en 700 escuelas

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos detalló que, tras finalizar el ciclo anterior, se implementó un plan intensivo de mantenimiento en más de 700 edificios escolares.

Según los datos oficiales, el 98% de los establecimientos se encuentra en condiciones para el inicio, mientras que en los casos donde restan trabajos se dispusieron dispositivos pedagógicos para garantizar la continuidad de las trayectorias. Además, el Gobierno indicó que hay unas 30 obras en ejecución y confirmó la continuidad de los servicios de transporte y comedor escolar, que se habilitan progresivamente esta semana.

De este modo, el inicio de clases combinó realidades distintas: medidas sindicales, escuelas con actividad parcial y otras en funcionamiento pleno, junto a familias que acompañaron a sus hijos en el comienzo de un nuevo año escolar que se extenderá hasta el 18 de diciembre, con receso invernal previsto desde el 13 de julio.