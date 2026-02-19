Paro general en Viedma: sin colectivos y con actividad habitual en la administración pública

El paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) se hace sentir con fuerza en Viedma desde las primeras horas de este jueves. La medida de fuerza, impulsada en rechazo al proyecto de reforma laboral que comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, impacta en servicios clave de la capital rionegrina.

En la capital rionegrina, el impacto es visible principalmente en el transporte y en la menor circulación de personas en la vía pública, aunque el funcionamiento de los organismos públicos es, en su mayoría, normal.

Sin colectivos y con poco movimiento en la capital de Río Negro

En Viedma no hay servicio de transporte urbano ni interurbano. La adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) dejó sin circulación a las unidades durante toda la jornada, lo que complica la movilidad de trabajadores y estudiantes.

Tampoco funcionan los servicios de media y larga distancia, en línea con lo que ocurre en el resto de la provincia.

Hospital y bancos

En lo que respecta al hospital de Viedma, la jornada comenzó con normalidad. Se garantiza la atención y el funcionamiento de los servicios, sin que hasta el momento se reporten alteraciones de relevancia.

En el sector bancario, la atención es dispar. Algunas sucursales operan con personal reducido en el marco de la adhesión de la Asociación Bancaria, mientras que los cajeros automáticos y canales digitales funcionan sin inconvenientes.

Organismos públicos, en su mayoría con actividad normal

Más allá de la adhesión formal de gremios estatales como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la mayoría de los organismos públicos están funcionando de manera normal.

Si bien puede registrarse menor concurrencia de público, la atención se desarrolla con relativa normalidad en distintas dependencias.

En el ámbito de la Justicia, en Viedma, la actividad se desarrolla con normalidad, sin mayores alteraciones en la atención ni en el trabajo interno de los organismos.

Movilización en Plaza San Martín

Además del cese de actividades, está prevista una concentración en Viedma a las 18 en la Plaza San Martín, en el marco de las protestas que se replican en distintos puntos del país y de la provincia.