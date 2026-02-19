Sin colectivos, es alto el impacto del paro general en Bariloche

El paro general de la CGT y las dos CTA tiene alto impacto en Bariloche: sin colectivos, estaciones de servicio y comercios. Foto: Chino Leiva

El paro general convocado por la CGT y las dos CTA en rechazo a la reforma laboral que se trata hoy en Diputados tiene en Bariloche un impacto importante principalmente por la adhesión de los choferes de colectivos que afecta de manera total el servicio de transporte urbano de pasajeros.

En la ciudad andina la postal difiere de los últimos días. Las paradas de colectivos están vacías, en las avenidas troncales como Bustillo los habituales usuarios del transporte apelan a la solidaridad de los automovilistas e incluso hay estaciones de servicio que tienen cerrados los surtidores.

El paro general de la CGT y las dos CTA tiene alto impacto en Bariloche: sin colectivos, estaciones de servicio y comercios. Foto: Chino Leiva

El gremio de los choferes UTA confirmó anoche la adhesión al paro general. La seccional de Bariloche esperaba la decisión nacional que tuvo alguna controversia porque el sindicato se encontraba en conciliación obligatoria por un conflicto en el interior del país. El paro es total en los colectivos de la empresa Mi Bus que dejaron de circular desde la medianoche.

Además, en el municipio de Bariloche la atención al público se encuentra afectada y este jueves no hay recolección de residuos, según informó la comuna.

El paro general de la CGT y las dos CTA tiene alto impacto en Bariloche: sin colectivos, estaciones de servicio y comercios. Foto: Chino Leiva

La Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) también informó la afectación de la atención al público, sin embargo «los servicios esenciales se encuentran garantizados, con la implementación de guardias mínimas para asegurar la continuidad del suministro y la atención de emergencias».

Los bancos no atienden este jueves y tampoco los grandes comercios o locales con personal que pertenece al sindicato mercantil. También el gremio de los gastronómicos Uthgra se plegó a la medida de fuerza y puede haber afectación de servicios en hoteles y restaurantes.

El paro general de la CGT y las dos CTA tiene alto impacto en Bariloche: sin colectivos, estaciones de servicio y comercios. Foto: Chino Leiva

Los estatales de organismos municipales, provinciales y nacionales integran también otro colectivo de trabajadores que adhiere al paro.

En Bariloche, la movilización conjunta de la CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma se realizará a las 18 desde Onelli y Moreno para confluir en el Centro Cívico.