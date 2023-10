Paro total en los parques nacionales por el juicio por la muerte de los niños Matías y Martina en el Lanín

Este lunes se vivirá en Neuquén el inicio de un juicio que remonta en la agenda pública la tragedia vivida en el 2016 en San Martín de los Andes, cuando una rama de un árbol cayó sobre Matías Mercanti y Martina Sepúlveda. El niño de siete años y la niña, de tres, perdieron la vida por el golpe. Ahora se juzgará la responsabilidad que tuvieron cuatro guardaparques del parque nacional Lanín y dos prestadores turísticos, integrantes de la comunidad Curruhuinca, por el camping Lolen, donde estaban los niños ese 1 de enero. En este contexto, los guardaparques realizarán medidas de fuerza en todo el país.

Uno de los acusados, el guardaparque Danilo Fernández Ocaña, habló esta mañana en «Arranquemos» por RÍO NEGRO RADIO.

Explicó que desde el comienzo del juicio, el lunes próximo, y hasta el jueves 2 de noviembre, los guardaparques de todo el país realizarán medidas de fuerza.

Detalló que, sobre todo, buscarán concientizar a los visitantes sobre los peligros y precauciones que se deben tener al visitar un espacio natural.

El día jueves será el que tiene previsto la acción más fuerte, con un paro al que se sumarán «casi todos los parques del país». Por esto, no se abrirán los senderos ni se permitirán las excursiones ni cualquier otro tipo de actividad.

Muerte de Matías y Martina en el Lanín: las explicaciones del guardaparques

Resaltó un planteo que vienen haciendo los trabajadores del rubro desde un primer momento y es el de la imposibilidad de predecir cuándo ocurrirá un evento como el que pasó, vinculado con procesos naturales.

Aseguró que guardaparques y prestadores turísticos de las áreas naturales de todo el país siguen este proceso con preocupación por cómo podría afectarlos un posible próximo accidente.

«Hay uso de las áreas naturales, sobre todo uso recreativo turístico o local, y a nadie jamás se le ha ocurrido responsabilizar, y menos penalmente, a una persona por un suceso, una tragedia, por por terrible que sea y las ha habido, producida por accidentes en el medio natural», remarcó.

Sobre la polémica si el árbol tenía las raíces expuestas y esto debería haber sido un indicio de alerta, Fernández Ocaña remarcó que la mayoría de los árboles de las costas de los lagos de distintos parques nacionales están en similares condiciones.

«Todos estos árboles que para la fecha del accidente estaban con sus raíces expuestas y hoy casi ocho años después todavía están en la misma condición y están en pie», describió y agregó: «si nosotros empezamos a sacar todos estos árboles, la playa cambia el ambiente cambia y seguramente la misma sociedad nos lo va a demandar. Además de que sería ilegal hacerlo».

Al ser consultado sobre el tema, el guardaparques aclaró que no habló con la familia y que considera que intentar hacerlo en este contexto no sería bien recibido y que, siempre entendiendo que no le es posible ponerse en su lugar, pero sí intentando hacerlo, manifiesta su total sinceridad.

Fernández Ocaña también se expresó molesto con el accionar de la fiscalía de San Martín de los Andes por detener a los dos guardaparques que respondieron ante la tragedia, señalandolos como culpables de lo que considera un proceso natural. Afirmó que «ha sido probablemente el disparador de el proceso penal más absurdo en toda la historia de los Parques Nacionales de la Argentina» .

