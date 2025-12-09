ATEN anunció un paro en Neuquén para este jueves: contra la reforma laboral, previsional y educativa

El gremio docente ATEN anunció un paro de 24 horas para el próximo jueves. La medida se hará en rechazo a la reforma laboral, previsión y educativa que busca impulsar el Gobierno.

Mediante un comunicado lanzado, la Comisión Directiva Provincial de ATEN informó que en un nuevo plenario de Secretarios y Secretarias generales, se tomó la decisión de realizar un paro total de actividades.

«La moción fue votada en las asambleas del pasado 1 de diciembre», indicaron y agregaron que junto al paro, el jueves a las 11 realizarán una concentración en el monumento a San Martín.

La iniciativa se hará en rechazo a las reformas que impulsó el Gobierno y también exigirán «respuestas a los reclamos de Aten».

Protesta de ATE entre Neuquén y Cipolletti

ATE inició una protesta este martes en contra de la Reforma Laboral que busca aprobar el gobierno de Javier Milei.

El gremio se ubicó desde temprano en la zona del puente carretero que une Neuquén y Cipolletti realizando una protesta que se enmarca en el paro nacional convocado.

Según detalló el secretario gremial, Romeo Aguiar, a Diario RÍO NEGRO, luego de una asamblea se definió llevar adelante cortes intermitentes en la mano que va desde Cipolletti a Neuquén ocupando por momentos ambos carriles.

Esta modalidad genera demoras en el tránsito y largas filas de vehículos hacia el sector de la rotonda con Ruta 22 y Ruta 151.