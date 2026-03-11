Lanzan créditos para jóvenes en Neuquén para vivienda, alquileres, tecnología y comprar el primer auto: montos y tasas

El gobernador Rolando Figueroa, en la reciente apertura del 55° periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura Provincial, habló de línea de créditos para las juventudes y dijo que «no se trata solo de productos bancarios, sino de una apuesta concreta a su autonomía». Según detalló el Banco Provincia del Neuquén (BPN) lanzó financiamientos destinadas exclusivamente a jóvenes de 18 a 35 años, con tasa de devolución diferencial.

Se trata de cinco tipos de préstamos, que alcanzan a distintos destinos como vivienda, alquileres, compra de equipamiento informático, rodados y vehículos.

Créditos destinados a juventudes de Neuquén

Desde el Gobierno informaron que todas las opciones de créditos disponibles se pueden conocer en el sitio web del banco.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, expresó que “desde el gobierno provincial impulsamos el futuro de nuestras juventudes acompañándolos con acciones de política pública, en este caso de la mano del BPN, porque creemos que el desarrollo de la provincia también se construye brindando herramientas para que los jóvenes puedan crecer, formarse y proyectarse”.

Créditos en Neuquén para vivienda, alquileres, tecnología, y vehículos

Estos son los cinco tipos de préstamos para las juventudes:

Movilidad Tradicional

Una herramienta clave para que más jóvenes puedan acceder a su primer vehículo y mejorar su autonomía personal y laboral.

Monto máximo: $25.000.000

$25.000.000 Plazo: Hasta 72 meses

Hasta 72 meses Modalidad: A través de concesionarios adheridos

A través de concesionarios adheridos Ideal para: traslado diario, acceso al empleo, estudio y movilidad profesional

traslado diario, acceso al empleo, estudio y movilidad profesional Vehículos y motos: Tasa desde 38% TNA

Movilidad Sustentable

Una línea orientada a fomentar alternativas de movilidad sostenible y eficiente, promoviendo ciudades más verdes.

Monto máximo: $6.000.000

$6.000.000 Plazo: Hasta 60 meses

Hasta 60 meses Modalidad: Comercios adheridos

Comercios adheridos Ideal para: movilidad sustentable, eficiencia económica, recorridos urbanos

movilidad sustentable, eficiencia económica, recorridos urbanos Incluye: monopatines eléctricos, motos eléctricas, bicicletas eléctricas y tradicionales

monopatines eléctricos, motos eléctricas, bicicletas eléctricas y tradicionales Tasa desde: 35% TNA

Tecnología

Financiamiento para que jóvenes profesionales, estudiantes y creadores puedan acceder a herramientas que potencien su desarrollo formativo, laboral y artístico.

Monto máximo: $5.000.000

$5.000.000 Plazo: Hasta 36 meses

Hasta 36 meses Modalidad: Comercios adheridos

Comercios adheridos Ideal para: creadores de contenido, programadores, informáticos, docentes y alumnos

creadores de contenido, programadores, informáticos, docentes y alumnos Tasa desde: 24% TNA

Vivienda

Una propuesta pensada para acompañar a las juventudes en la búsqueda de su espacio propio, desde el alquiler hasta la vivienda permanente.

Destino: Vivienda Única y Permanente

Monto máximo: $150.000.000

$150.000.000 Modalidad hipotecaria: Desde UVA + 3,5% TNA

Desde Proceso:

Inscripción web previa Preaprobación Presentación de documentación indicada en bpn.com.ar

Destino: Alquiler de Vivienda

Monto máximo: Hasta 4 veces el valor del alquiler (máximo: $4.500.000)

Hasta 4 veces el valor del alquiler (máximo: $4.500.000) Plazo: Hasta 36 meses

Hasta 36 meses Requisito: Presentación del contrato sellado en sucursal, con vigencia menor o igual a 30 días

Presentación del contrato sellado en sucursal, con vigencia menor o igual a 30 días Tasa desde: 35% TNA

Destinatarios