Lanzan créditos para jóvenes en Neuquén para vivienda, alquileres, tecnología y comprar el primer auto: montos y tasas
Se trata de cinco tipos de préstamos del Banco Provincia de Neuquén (BPN). Conocé los requisitos.
El gobernador Rolando Figueroa, en la reciente apertura del 55° periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura Provincial, habló de línea de créditos para las juventudes y dijo que «no se trata solo de productos bancarios, sino de una apuesta concreta a su autonomía». Según detalló el Banco Provincia del Neuquén (BPN) lanzó financiamientos destinadas exclusivamente a jóvenes de 18 a 35 años, con tasa de devolución diferencial.
Se trata de cinco tipos de préstamos, que alcanzan a distintos destinos como vivienda, alquileres, compra de equipamiento informático, rodados y vehículos.
Créditos destinados a juventudes de Neuquén
Desde el Gobierno informaron que todas las opciones de créditos disponibles se pueden conocer en el sitio web del banco.
La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, expresó que “desde el gobierno provincial impulsamos el futuro de nuestras juventudes acompañándolos con acciones de política pública, en este caso de la mano del BPN, porque creemos que el desarrollo de la provincia también se construye brindando herramientas para que los jóvenes puedan crecer, formarse y proyectarse”.
Créditos en Neuquén para vivienda, alquileres, tecnología, y vehículos
Estos son los cinco tipos de préstamos para las juventudes:
- Movilidad Tradicional
Una herramienta clave para que más jóvenes puedan acceder a su primer vehículo y mejorar su autonomía personal y laboral.
- Monto máximo: $25.000.000
- Plazo: Hasta 72 meses
- Modalidad: A través de concesionarios adheridos
- Ideal para: traslado diario, acceso al empleo, estudio y movilidad profesional
- Vehículos y motos: Tasa desde 38% TNA
- Movilidad Sustentable
Una línea orientada a fomentar alternativas de movilidad sostenible y eficiente, promoviendo ciudades más verdes.
- Monto máximo: $6.000.000
- Plazo: Hasta 60 meses
- Modalidad: Comercios adheridos
- Ideal para: movilidad sustentable, eficiencia económica, recorridos urbanos
- Incluye: monopatines eléctricos, motos eléctricas, bicicletas eléctricas y tradicionales
- Tasa desde: 35% TNA
- Tecnología
Financiamiento para que jóvenes profesionales, estudiantes y creadores puedan acceder a herramientas que potencien su desarrollo formativo, laboral y artístico.
- Monto máximo: $5.000.000
- Plazo: Hasta 36 meses
- Modalidad: Comercios adheridos
- Ideal para: creadores de contenido, programadores, informáticos, docentes y alumnos
- Tasa desde: 24% TNA
- Vivienda
Una propuesta pensada para acompañar a las juventudes en la búsqueda de su espacio propio, desde el alquiler hasta la vivienda permanente.
- Destino: Vivienda Única y Permanente
- Monto máximo: $150.000.000
- Modalidad hipotecaria: Desde UVA + 3,5% TNA
- Proceso:
- Inscripción web previa
- Preaprobación
- Presentación de documentación indicada en bpn.com.ar
- Destino: Alquiler de Vivienda
- Monto máximo: Hasta 4 veces el valor del alquiler (máximo: $4.500.000)
- Plazo: Hasta 36 meses
- Requisito: Presentación del contrato sellado en sucursal, con vigencia menor o igual a 30 días
- Tasa desde: 35% TNA
Destinatarios
- Personas físicas sujetas a evaluación crediticia
- Acceso a múltiples líneas mediante redes de comercios y concesionarios adheridos
