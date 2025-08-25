Río Negro: Educación y Unter están reunidos en paritarias

Con alguna demorada se inició al mediodía un nuevo encuentro entre autoridades del Ministerio de Educación y la delegación de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río negro.

La reunión se desarrolla en la sede de la Secretaría de Trabajo en la capital provincial. La delegación oficial está encabezada por la ministra de Educación, Patricia Campos; y los paritarios docentes por la titular del gremio, Silvana Inostroza.

Previsto a partir de las 11 el encuentro se inició con una hora de demora y el malestar entre la delegación fue evidente y así se lo hizo saber Campos a sus interlocutores.

Entre otros temas, la reunión tiene en agenda el tema salarial cuando todavía está vigente el último acuerdo que incluye suba del 1% y de 10.000 pesos por cargo para los haberes de agosto, y esos incrementos se repetirán con septiembre.