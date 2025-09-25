Roca cerró aumento salarial acumulativo con ATE, UPCN y Soyem tras tensiones gremiales

Tras cinco reuniones y varios debates, el municipio de Roca llegó a un acuerdo salarial con tres de los cuatros gremios municipales, ATE, UPCN y Soyem durante la mesa de diálogo de este miércoles. Por su parte, la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM) decidió rechazarla y afirmaron que «tomaron decisiones arbitrarias y cometieron conductas antisindicales».

El aumento, de carácter acumulativo y escalonado, costa de un incremento en el 1,5% en el básico de los haberes del mes de septiembre, del 2% en octubre y un incremento salarial del 2% en noviembre.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Carlos Amaya, secretario general de Soyem Roca, señaló que las propuestas salariales venían siendo “de porcentajes muy bajos”. Sin embargo, destacó que en la jornada de ayer se logró un acuerdo para aplicar aumentos acumulativos durante septiembre, octubre y noviembre.

Además, anticipó que el 26 de noviembre se retomarán las negociaciones para definir el incremento correspondiente al último mes del año. También valoró el aumento del 50% en la asignación por hijo como parte del acuerdo alcanzado.

Por su parte, Federico Gabarra, secretario general de la seccional Alto Valle Este de ATE sostuvo que desde el gremio destacan la continuidad de un esquema de incrementos salariales mensuales «en blanco y acumulativos». Además, agregó que en los últimos tres años «no hubo un solo mes sin incremento salarial».

Sin embargo, afirmó que desde ATE insisten «en la creación del convenio colectivo y la jerarquizacion de los sectores municipales ya que el estatuto actual es obsoleto, siendo esto una deuda pendiente que debe ser retomada de forma inmediata», remarcó Gabarra.

ATM Roca: «tomaron decisiones arbitrarias y tuvieron actitud antisindical»

Susana Elosegui, delegada de la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM) de Roca sostuvo que el incremento es una «burla» y afirmó que los gremios ATE, Soyem y UPCN se «reunieron un día antes para acordar».

«Nos retiramos de la mesa de negociación al detectar una situación completamente fraudulenta. No puede ser que, teniendo pactada para ayer una nueva instancia de diálogo salarial, otros sindicatos se hayan reunido un día antes con el Poder Ejecutivo y hayan negociado a espaldas de esta institución”, expresó Susana Elosegui.

Además, afirmó que los aumentos para septiembre «no llegan ni a 8.000 pesos» y para octubre «no llega a 10.000». «En conclusión, siempre pagamos las consecuencias los trabajadores de una mala negociación lleva adelante UPCN, SOYEN y ATE con el poder ejecutivo», sostuvo la gremialista.

En relación al aumento del 50% en la asignación familiar, la sindicalista afirmó que «hoy un salario por hijo lo están pagando 21.560 pesos y con ese aumento se va a transformar a 32.000 pesos, no podemos festejar o sentirnos reconocidos cuando lo tomamos como una burla«.