Sin colectivos en San Martín de los Andes por un paro de la UTA

Por una medida de fuerza de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), desde la medianoche no hay servicio de colectivos en San Martín de los Andes. Choferes reclaman que la empresa Expreso Los Andes no abonó los sueldos.

“Veníamos con un alerta desde hace varios días, viendo que no teníamos ni un tipo de comunicación con la empresa en el cual nos dijera que iba a suceder con el salario de los trabajadores”, indicó Marcelo Más, delegado local de la UTA.

Señaló que en la provincia todo el resto de las empresas ya abonaron los salarios.

Dijo en diálogo con RTN que la única respuesta que tuvieron desde el dueño de la empresa de transporte fue que “hasta que no se levante la medida no iba a pagar los salarios, cuando es él que está incumpliendo, y no los trabajadores con la empresa”. Recordó que los plazos “ya están vencidos”.

Comunicó que la medida de fuerza seguirá hasta que se liquide en su totalidad los salarios. Comunicó que son 67 trabajadores los que esperan recibir su pago. En estos momentos están reunidos en asamblea.