Trabajadores del turismo en Bariloche pugnan por mejorar sus salarios, a pesar del congelamiento de tarifas

Los trabajadores hoteleros, gastronómicos y también los enrolados en Comercio que prestan servicios en el cerro Catedral están a la espera del cierre de sus respectivas paritarias, con el expreso interés de no sufrir recortes en el poder adquisitivo, aunque los prestadores se preparan para una temporada “compleja” en relación con el flujo de visitantes.

El panorama es menos auspicioso que el de años anteriores, cuando Bariloche batió récords de arribos, favorecido por el programa Previaje del gobierno nacional y por un tipo de cambio que no favorecía tanto como hoy las vacaciones en el exterior.

Frente a esa situación el municipio resolvió descartar cualquier aumento de precios del pase de esquí en el cerro Catedral, que repite los valores del año pasado. Y acordó con los empresarios el “Bariloche Sale”, una estrategia promocional que consiste en congelar tarifas de la hotelería, las excursiones y otros servicios.

Antes de que alguien lo evalúe, el asesor del sindicato gastronómico (Uthgra) Ovidio Zúñiga aclaró que “acá no hay ninguna posibilidad de congelar salarios”. Dijo que la paritaria nacional está en plena negociación, que esperan un aumento “acorde” con el alza del costo de vida y recordó que sobre esos básicos “en Bariloche se debe pagar el plus de productividad”, que rige en julio y agosto y que agrega un 25% sobre los salarios aplicados en el resto del país.

“Si las empresas ven que cae su rentabilidad o que los números no son los que esperaban deben dirigirse a los que hacen las políticas, y no a los que ponen el hombro y la fuerza laboral”, dijo Zúñiga.

La hotelería, bungalows y establecimientos gastronómicos de Bariloche emplean en total a unas 8.000 personas, de los cuales más de un 10% son “temporarios” y esperan cada invierno (y también cada verano) para obtener un ingreso extra.

También dentro de ese total un segmento con características propias son los trabajadores del turismo estudiantil, que suman unos 1.500. Zúñiga dijo que ese sector “no vive ninguna crisis” ni congeló tarifas y que este año traerá a la ciudad unos 150 mil egresados.

La situación en Catedral

El secretario gremial de la Asociación de Empleados de Comercio, Alberto Arabarco, sostuvo que la negociación con la empresa Capsa (concesionaria del cerro Catedral) todavía está en pleno desarrollo y todavía tienen tiempo porque las mejoras salariales se debería aplicar a partir del mes próximo.

Dijo que aspiran, como todos los años, a conseguir un adicional del 30% para los trabajadores del cerro por sobre la grilla salarial para los mercantiles de los comercios céntricos. Señaló que el último aumento pactado en paritarias nacionales estuvo condicionado por el gobierno nacional y no superó el 1,5% mensual. “Ahora se acaba de acordar otro escalonado del 6%”, sostuvo Arabarco.

Dijo que “por supuesto” en cualquier caso los trabajadores cobrarán salarios mayores a los del año pasado, aunque el pase de esquí esté al mismo precio. Calculó que el aumento interanual superará el 60%. Señalo que Capsa tiene unos 400 empleados y “este año incorporó algunos más porque hay pistas nuevas y otros sectores que deben cubrir”.

No perder terreno

El secretario general de Uthgra Bariloche, Nelson Rasini, dijo que la negociación paritaria es nacional, que el último aumento data de febrero y que aspiran a recuperar el “desfasaje” acumulado desde entonces, que cifró en “un 10 a 12%”.

Reconoció que “el dólar pisado ha mermado el turismo, pero no se puede hacer cargo de eso a los trabajadores”. Dijo que si el gobierno no quiere homologar un aumento superior al 1,5% mensual y consiguen acordar una mejora por arriba de ese tope, los empresarios “deberían pagarlo a cuenta”. Rasini refirió que hoy el salario testigo que suelen utilizar -el de una mucama de hotel tres estrellas- está en Bariloche “en un promedio de 1.200.000 pesos y con el plus alcanzará 1.450.000 pesos».

Dijo que las hoteles, restoranes y otras empresas del sector “lo pueden pagar, porque no les ha ido mal”. Zúñiga sostuvo que “acá no hay crisis, hubo sobreganancias. Acá hay espaldas para bajar los costos y mejorar los sueldos”.

En sentido similar, Arabarco señaló que en Catedral “la empresa nunca pierde”. Recordó que el año pasado el pase de esquí aumentó más de un 200%, con aval del municipio y los trabajadores no percibieron una suba de haberes de la misma proporción. “Si hoy congelaron el precio no es algo que deba incidir en los salarios”, argumentó.

Calculó que un trabajador de Catedral cobrará esta temporada “entre 1,5 y 1,6 millón de pesos, sin horas extra”.