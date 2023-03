Unter Bariloche: “El Gobierno está empecinado en no resolver el conflicto”

“Nosotros no tenemos posibilidad de resolver el conflicto, es el Gobierno. Hay una falta de lectura política para resolver el conflicto. El Gobierno está empecinado en no resolver el conflicto”, insistió Adriana Lizaso, secretaria general de Unter Bariloche ante RÍO NEGRO al referirse a la ratificación del plan de lucha que lleva adelante el gremio con 72 horas de paro esta semana, luego de rechazar la conciliación obligatoria.

Unter Bariloche es una de las seccionales que impulsó en el Congreso de ayer en Allen la continuidad del plan de lucha y el no acatamiento a la conciliación, que para Lizaso sería un “no reconocimiento a esa herramienta que se utiliza como una medida para desarmar el plan de lucha sin dar respuesta, podríamos decir que es represiva, al igual que el botón”, afirmó.

La dirigenta local admitió que existe “mucho enojo” entre los docentes, que crece a medida que no encuentran respuestas del Gobierno y remarcó que a su entender es el ámbito de la paritaria donde se debe negociar porque el dictado de la conciliación y convocatoria para el 3 de abril, tiene al mismo interlocutor, que es el ministro de Trabajo, Jorge Stopiello.

Respecto a las expresiones del Gobierno del incumplimiento y los riesgo de Unter de no acatar la conciliación, Lizaso indicó que se generó un amplio análisis en el Congreso gremial y se consultó legislación que los llevó a concluir que no se incurre en un riesgo ni medida ilegal: “Ellos son los primeros en incumplir la ley cuando pagan el 50% de los sueldos en negro”, acusó.

Unter Central confirmó ayer que presentó un pedido de nulidad del dictado de la conciliación obligatoria firmada la semana pasada por Stopiello.

Lizaso celebró esta decisión y opinó que la conciliación fue una herramienta creada en la década del ’90 para “desactivar planes de lucha, pero que no resuelven los conflictos. Es una herramienta de presión para invisibilizar lo que está pasando”, enfatizó.

Esta mañana la gobernadora Arabela Carreras, en un acto que encabezó en Bariloche, no quiso responder a la prensa respecto del conflicto con Unter y dijo que no hablaría del tema del que se ocupan los ministerios de Trabajo y Educación. Sin embargo ayer, antes de la decisión del Congreso opinó que el gremio tenía un «error de enfoque» al someter a votación si acatar o no la conciliación y cuestionó las decisiones de las asambleas.

Los otros reclamos por fuera de los salarios

La titular de Unter Bariloche, remarcó que el gremio propone un pliego de puntos a resolver desde diciembre, en el ámbito de la paritaria, a los que el Gobierno no atiende.

Más allá del tema salarial, Lizaso mencionó que se priorizaron tres reclamos puntuales por la obra social Ipross como es el pedido que se amplíen los reintegros al 60 o 65 por ciento; se termine con los cupos para la atención de especialidades y se ofrezca servicio de odontología, que no hay con cobertura.

También plantean cuestionamientos al alto costo de los exámenes preocupacionales que deben afrontar los docentes que recién ingresan y que exige el Ministerio de Educación; y un plan de infraestructura escolar “que lo único que nos presentan es ‘vamos a hacer un llamado a licitación’”.