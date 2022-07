Unter no aceptará que los docentes trabajen los sábados

El gremio docente rionegrino descartó la posibilidad de que los maestros trabajen los sábados dentro del plan que pondrá en marcha la provincia de Río Negro y que busca recuperar y fortalecer contenidos a partir de los efectos de la pandemia en las escuelas primarias.

Así lo expresó la titular de Unter, Sandra Schieronni, quien dijo que están dispuestos a discutir modalidades y hasta el modo de fortalecer conocimientos, pero «no como algo decidido sólo por Educación sino consensuado con los docentes».

En diálogo con RN Radio, la radio del diario Río Negro http://www.rionegro.com.ar, la dirigente gremial dijo que hay escuelas que pidieron extender el horario, otras que reclamaron jornada completa, y para eso entregamos un listado en la reunión paritaria. Hay que contemplar esas cuestiones cuando el tema ya fue debatido en el ámbito escolar, pero no podemos tomar decisiones sin la participación de los docentes».

Fue enfática cuando expresó que el gremio no estaba de acuerdo con trabajar los sábado. «Si son talleres son talleres, pero no aceptaremos que sea una extensión horaria para que se refuercen contenidos». Agregó que «no aceptaremos la modificación de las condiciones laborales de nuestros afiliados».

Schierioni dijo que los sorprendió que el Gobierno rionegrino no llevara una propuesta salarial. «El argumento que esgrimió Educación en la paritaria fue que estaban esperando que se aclare el panorama nacional con el cambio de la ministra de economía, que sin eso no podían hacer una oferta por falta de previsivilidad, pero nosotros entendemos que una paritaria es justamente para discutir salarios, números, además de otras cuestiones. Por eso es que advertimos que si en el encuentro del 15 no hay propuesta, no vamos a volver a las aulas tras el receso».

Agregó que «esto se había acordado en la paritaria anterior, que volvíamos a discutir en julio, pero no fue así. Esperemos que no sea un intento de dilatar la discusión».

Finalmente responsabilizó al Gobierno por «cualquier situación de conflicto que pudiera darse por falta de propuesta y esperemos que no se haga un ajuste con los trabajadores.

