Unter reclamó otra paritaria y ya programó un Congreso para el 9 de septiembre

El Plenario de Secretarios Generales de la Unter acordó este viernes insistir con la negociación y reclamar otra paritaria en la búsqueda de una mejora salarial para los próximos haberes, previendo ya un Congreso para el próximo martes 9 de septiembre.

Esta posición fue decidida por la mayoría del cuerpo porque las seccionales opositoras reclamaron avanzar directamente en el llamado al Congreso, entendiendo que “la tregua” al gobierno de Alberto Weretilneck debía concluir.

En cambio, el oficialismo liderado por la secretaria general Silvana Inostroza se mantuvo en la línea de continuar con el diálogo con la cartera educativa por incrementos mejores.

Así, la determinación sindical consistirá en un reclamo de otra paritaria, que el gobierno deberá convocar en la próxima semana, la primera de septiembre, y como presión se programó el Congreso para el martes 9. También se prevé que los dirigentes sindicales cumplirán con «acciones políticas» en el propósito de apurar los tiempos.

Durante agosto, la Unter participó de dos reuniones de negociación con Educación, después de que el Congreso declarara «insuficiente» la oferta para el trimestre julio-septiembre, que la administración rionegrina igual ya liquida. El primer mes comprendió el 1% y un monto de 20.000 pesos por cargo mientras que el segundo -que se depositará el próximo viernes- suma igual porcentaje y 10.000 pesos. Este esquema se repetirá en los haberes de septiembre.

El Plenario de la Unter de este viernes se realizó de manera virtual. Foto Gentileza.

El 8 de agosto, en la primera paritaria post Congreso, Educación no ofreció mejora salarial y, en el segundo encuentro, el pasado lunes, la representación oficial planteó un bono por única vez de 20.000 pesos para septiembre. La delegación sindical calificó la oferta de “pauperrima” y la rechazó en el propio debate.

Este viernes, el Plenario ratificó esa postura y “exigió urgente convocatoria a paritaria” con una propuesta de “recomposición acorde con los requerimientos del sindicato”.

Ese debate se cumplió en forma virtual y se “definió que, en caso de no recepcionar la convocatoria para la primera semana de septiembre, se realizará un Congreso Extraordinario el 9 de septiembre”.

Se insistió en la “derogación de las auditorías médicas” y, además, el Plenario se “expidió también respecto de las situaciones de violencia en diferentes puntos de la provincia”, reclamando de “manera perentoria la elaboración de un protocolo y definió exhortar” a los legisladores para “tratar urgentemente el proyecto presentado por UnTER para la protección y el resguardo” de los docentes.