Dos listas competirán por la conducción de Unter en Río Negro

Esta tarde en Unter Central la lista opositora presentó su propuesta con apoyo militante. Foto: Andrés Maripe

Con algo más de 19.000 afiliados habilitados, la Unter irá el 16 de octubre a las urnas para votar a su nueva conducción.

La inscripción finalizó hoy a las 20 y se presentaron dos listas: la oficialista Azul Arancibia Celeste, que propone al actual adjunto Gustavo Cifuentes, y la opositora Docentes al Frente (DAF) Multicolor impulsa como secretaria general a Laura Ortiz, extitular de la seccional Valle Medio.

Las características del proceso sindical corresponden a las construcciones logradas y la consecuente elevación de sólo dos propuestas. Las listas completas se conocerán una vez oficializadas.

La coalición Azul Arancibia mantiene el mando provincial desde hace varios períodos consecutivos y, actualmente, su dirigente reginense Silvina Inostroza conduce el sindicato. Su mandato finaliza en noviembre y la continuidad propuesta recae en el serrano Cifuentes.

Gustavo Cifuentes es candidato a secretario general de Unter por el oficialismo.

En esta ocasión, el oficialismo acordó e integró al sector Celeste y Blanca, que era su tradicional rival interno y liderado por el barilochense Jorge Molina.

Justamente con esa alianza, Molina, quien fue secretario general una década atrás, acompaña como candidato a secretario adjunto y la actual titular, Inostroza, como gremial.

Por su parte, la oposición se agrupó en una única propuesta provincial, estructurada en la dirigencia de las siete seccionales ajenas a la Azul-Arancibia. Ellas son: Cipolletti, Bariloche, Cinco Saltos, Valle Medio, Río Colorado, Allen y Villa Regina.

Laura Ortiz encabeza la lista DAF Multicolor que busca conducir la Unter en Río Negro. Foto: Andrés Maripe

Ortiz va acompañada por Mauricio Ovadilla de Cinco Saltos como adjunto y Gabriela Aguilar de Río Colorado como secretaria gremial.

Los mandatos de Unter son de tres años y, por eso, las próximas autoridades extenderán sus cargos hasta octubre del 2028. Así, esa conducción gremial afrontará el tiempo de la elección provincial del 2027.

En el 2022, la concurrencia rondó el 58% del padrón. La lista liderada por Inostroza logró el 36%, seguida por la Celeste y Blanca, con un 30%; por el Frente de Unidad Docente (FUD), con el 22% mientras que el Frente Antidemocrático (FA) obtuvo el 13%.