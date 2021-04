«Guiso y cumbia no te va a faltar»: Pablo Lescano le declaró su amor a Jennifer López

Pablo Lescano, cantante de cumbia, aprovechó la separación de Jennifer López y Alex Rodríguez para declararle su amor a la artista.

La semana pasada, la cantante había anunciado la separación definitiva de su marido, el ex jugador de béisbol de 45 años. "Estamos mejor como amigos", afirmaron en un comunicado.

Sin embargo, no todo es desilusión para JLo. Tras la noticia, empezaron a lloverle propuestas de amor.

Uno de los más llamativo fue la declaración de Pablo Lescano, líder de Damas Gratis. En una foto subida a Twitter junto a su perro y un modesto plato señaló: "Hola Jennifer López. Guiso y Cumbia no te va a faltar. No sé, pensalo".

