Gutiérrez lleva a la Legislatura un paquete con 20 proyectos de ley

Noventa minutos. Ese es el tiempo estimado por el gobernador Omar Gutiérrez para su discurso en la apertura de sesiones legislativas del próximo domingo. El mandatario viene puliendo año a año el tiempo de exposición casi con obsesión. Busca intervenciones cortas y concisas. Esta vez prevé extenderse un poco más de lo habitual. No hay un único motivo, pero puede leerse como parte de lo que signifique el primer año de su última gestión.

Fuentes de Gobierno confirmaron a RÍO NEGRO que presentará un paquete de 20 leyes, que se sumarán a las siete que llevó el pasado 10 de diciembre para el acto de asunción como gobernador reelecto, y que tendrán eje en la producción ganadera, los temas de género y el empleo joven. Vaca Muerta, por ahora, no aparece entre las prioridades.

El horario para el acto todavía no fue definido, sin embargo se confirmó que será por la mañana, antes del discurso de Alberto Fernández y después que la mandataria rionegrina, Arabela Carreras. Por ahora no está confirmado que Gutiérrez viaje a Buenos Aires para presenciar las palabras del presidente, algo que no se perdió en la pasada gestión.

Según se adelantó uno de los proyectos que se presentará será la creación de un programa de incentivo ganadero, anunciado durante La Rural de Junín en enero, que contará con un presupuesto anual de 50 millones de pesos que saldrán del Iadep. Otra de las iniciativas será la modificación del Centro de Atención a la Víctima del Delito (CAVD) que incorporará la perspectiva de género y la violencia contra las mujeres.

El discurso de Gutiérrez no está cerrado. En otras oportunidades se tomó unos días de descanso para repasarlo. Quienes siguen los preparativos no descartaron que pueda incluir “sorpresas” en el paquete legislativo que llevará al recinto.

Más allá de las iniciativas, que dejará para el tratamiento de los diputados, el gobernador prepara por estas horas un detallado informe de gobierno sobre 2019. Anticiparon que tendrá eje en los indicadores sociales conseguidos como el crecimiento de la expectativa de vida y los niveles de empleo privado que distinguieron a la provincia por sobre el resto del país.

El domingo seguramente también exista alguna mención a la negociación salarial con los estatales. El miércoles las partes se verán las caras por primera vez y nadie apuesta a que de allí salgan más acuerdos que disidencias. Los gremios ya levantaron el tono contra el gobernador para advertirle que irán a medidas de fuerza sino se mantiene la actualización por inflación.

En números $50.000.000 se destinarán para financiar el programa de incentivo ganadero que se incluirá en el Plan Quinquenal. $5.606 millones fue el déficit que registraron las cuentas neuquinas en 2019. El dato es clave en la negociación.

El miércoles arranca la friccionada mesa salarial

El miércoles será el primer turno de lo que se anticipa como una friccionada negociación salarial entre el gobierno provincial y los gremios estatales. ATE y ATEN se posicionaron públicamente sobre lo que esperan del encuentro con el gobierno y dejaron en claro llegan con la expectativa de recibir una oferta de actualización que contemple un ajuste por inflación.

Desde el gobierno mantuvieron la cautela frente a los micrófonos, pero también hicieron pública su posición: no habrá aumentos vinculados a las subas de precios porque las cuentas provinciales muestran un principio de desequilibrio. También por la sintonía política que busca el gobernador Omar Gutiérrez con el gobierno nacional que solicitó desindexar haberes.

La negociación tendrá un condimento extra. Por el gabinete provincial debutarán la ministra de Gobierno, Vanina Merlo, y su par de Economía, Guillermo Pons. El recambio de interlocutores será solo gubernamental ya que por los gremios estarán Carlos Quintriqueo (ATE) y Marcelo Guagliardo (ATEN).

Merlo ya tuvo complicaciones por la falta de reacción con las tomas de terrenos en la meseta neuquina y Pons salió algo enredado al intentar explicar los problemas de las cuentas provinciales y definirlas como un “estrés financiero”. Habrá que ver qué muñeca tienen esta vez.