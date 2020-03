Gusto a poco de los diputados tras el discurso de Gutiérrez

El discurso de apertura de sesiones que pronunció el gobernador Omar Gutiérrez esta mañana en la Legislatura les dejó sabor a poco a los diputados de la oposición. Si bien la mayoría coincidió en la importancia del anuncio para crear una mesa técnica que trabaje en la actualización de la ley de coparticipación, cuestionaron la ausencia de definiciones políticas sobre algunos temas como la deuda provincial y las tomas.

Andrés Peressini - Siempre

"Fue un discurso amplio pero con algunas menciones que no se condicen con la realidad que conocimos en nuestra recorrida provincial. Uno de los temas que nos habría gustado que se trate es la crisis hídrica que afecta a entre 50.000 y 80.000 personas que no tienen agua para tomar ni bañarse. Y a cerca de 150.000 personas que producen y sufren limitaciones con el acceso al agua porque no están las obras de regulación de caudales", apuntó.

"No escuché en ningún momento que se trate la ampliación de los ejidos que es tema crucial para los municipios. Sí veo con agrado la convocatoria a crear la mesa fiscalizadora para tratar la actualización de la ley de coparticipación, era hora", dijo. Y agregó: "Quiero que se concrete primero. Aplaudiré una vez que se distribuyan los recursos coparticipables como corresponde".

Leticia Estevez - Juntos por el Cambio

"No planteó soluciones importantes que necesitamos en la provincia como es el tema de las viviendas, las tomas, la salud. La inseguridad es el gran ausente siempre en el discurso del gobernador, el narcotráfico y la droga que afecta a los jóvenes", planteó.

"La verdad, decepcionados porque fue un discurso netamente estadístico y sin soluciones jactándose de un acuerdo que firmó hace un año con los sindicatos, pero las clases no empiezan", sostuvo.

Sobre la coparticipación, indicó que "es un tema pendiente que hay que tratar desde la Legislatura y buscando el consenso con los intendentes", aunque aclaró "vamos a ver cómo se desarrolla".

Ayelén Gutiérrez - Frente de Todos

"Quedan muchísimos temas pendientes. Hubiéramos esperado que el gobernador diga algo sobre las problemáticas que estamos viviendo con un comienzo de año absolutamente caótico. Se apuró a criminalizar a las familias que están ocupando terrenos por necesidad. Hoy van a hacer 40 grados y hay familias allí con niños en un estado de vulnerabilidad tremendo. Yo lo invitaría al gobernador a que se acerque a ver cuál es la situación para poder hablar con conocimiento en lugar de hablar de operaciones políticas", cuestionó.

"La respuesta sobre el tema de la deuda nos parece absolutamente insuficiente. Esta provincia se endeudó innecesariamente durante años y entendemos que no está ofreciendo ninguna salida", afirmó.

Andrés Blanco - PTS-FIT

"La única respuesta que dio el gobierno al déficit habitacional fue la criminalización de las familias que se ven obligadas a tomar tierras. En Neuquén, más de 70.000 familias no tienen vivienda y anunció la construcción de 1.114", criticó.

Adelantó que insistirán en que se trate y se apruebe su proyecto de ley para la construcción de 70.000 viviendas y para que haya compra preferencial de productos, bienes y servicios que provengan de empresas o fábricas recuperadas. "Las gestiones obreras ceramistas, claves para la construcción de las viviendas, escuelas y hospitales que hacen falta en la provincia, siguen sin estar en la agenda del gobernador", planteó.

Sobre el sistema previsional señaló que "si bien no adelantó cuál es la reforma del ISSN que propone, sí anticipó los fundamentos de estas reformas cuando habló en el incremento de las expectativas de vida y el déficit que esto a la caja jubilatoria".

Soledad Martínez - Frente de Todos

"Quedó pendiente un desarrollo mayor de cuál es la incidencia de la deuda en el presupuesto de este año y cómo se piensa atender. No nos sirve el comparativo del peso de la deuda respecto del presupuesto nacional, nos sirve cómo eso funciona en los números nuestros", dijo.

Evaluó como "interesante cómo presentó el planteo para la nueva ley de coparticipación" aunque recordó que "no es la primera vez que plantea la necesidad de la discusión y, de cuatro años a esta parte, no pasó absolutamente nada".

"Esperemos que esta vez se avance. Me pareció un hallazgo cómo esbozó los indicadores alrededor de los cuales se debería dar esta discusión. Venimos de muchos intendentes que plantean discutir eso sobre la base de su crecimiento poblacional y que el propio gobernador plantee que hay que discutirlo pensando en que el desarrollo de la provincia sea más integral, equitativo y que se tengan en cuenta los servicios que prestan los municipios nos parece que está muy en sintonía con lo que veníamos planteando desde Zapala".

"Me inquieta en el mismo sentido que anticipe el proyecto de regalías hidroeléctricas porque hoy forman parte de la masa coparticipable. De ser así, sería un retroceso", advirtió.

Patricia Jure - FIT

"En un discurso que en su mayor parte fue una letanía de datos estadísticos desconectados con la realidad de la provincia, el gobernador Omar Gutierrez reafirmó su lobby a favor de las petroleras reclamando mayor precio en boca de pozo", cuestionó.

Sobre las jubilaciones, afirmó que "tiene la intencionalidad de aumentar la cantidad de años de aportes como requisito para jubilarse y un aumento de la edad basado en la expectativa de vida de la población, cuando el hecho de vivir más tiempo debería ser la razón para justificar el actual requisito de edad jubilatoria en el ISSN".