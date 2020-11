Habló el empleado de la funeraria que se sacó una foto con Maradona

Uno de los tres empleados de la funeraria que se sacó fotos con Diego Maradona habló sobre lo ocurrido. Se trata del mayor de los tres funebreros que pueden verse en las dos fotos que recorrieron las redes sociales y generaron un alto nivel de repudio. La empresa que estaba a cargo del servicio, Pinier, aseguró que fueron despedidos.

Claudio Fernández se llama el empleado que dio una entrevista a Radio 10. Durante la misma le pidió perdón a la familia de Maradona y aseguró que no fue su intención sacarse la foto y explicó cómo se dio ese momento.

"Estábamos acomodándolo antes de llevarlo, y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto", explicó Fernández. Él, junto a su hijo Ismael de 18 años, y Diego Molina, fueron los empleados encargados de preparar el féretro antes que sea trasladado a la Casa Rosada. Son los tres funebreros que se ven en las fotos y que fueron despedidos. Además, Molina fue expulsado de Argentinos Juniors.

Para tratar de respaldar su versión, Fernández contó que conoció al astro en vida, durante el sepelio de su padre, y no intentó sacarse una foto. "Mirá que hice servicio al papá de Maradona, al cuñado. Estuve con Maradona en vida cerca, no lo hice en vida siendo mi ídolo, no lo voy a hacer de fallecido. No fue mi intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, lo han tomado mal, sé que molestó", resaltó.