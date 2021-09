Habló Messi en la previa del partido ante Bolivia: ''no todo es ganar o perder''

Lionel Messi dio una nota en las horas previas del primer partido de la selección en su tierra tras la consagración en la Copa América. Antes del duelo contra Bolivia de mañana a las 20:30, el capitán argentino dejó varias frases importantes.

Sobre el duelo de mañana en el Monumental, el jugador dijo que "es una lástima no poder jugar con el estadio lleno. Estamos viviendo un momento espectacular y tengo muchas ganas de disfrutar todo eso".

En cuanto a la obtención de la Copa América, Lionel contó que ''mi familia disfrutó el título como nunca. Mis hijos cantan las canciones de la selección, lo vivieron de una manera especial''.

El 10 de la selección dio detalles de la intimidad de su familia: “Mis hijos cantan las canciones de Argentina, cada dos por tres me dicen 'papá, fuiste campeón'. No sabés lo que disfrutan que hayamos salido campeones. Ciro es tan chiquito y tararea las canciones de la selección. No sabés la felicidad que siento por eso”.

Messi trabajó mucho para lograr un título con la selección mayor después de varias frustraciones. Fueron distintas finales en las que el resultado no se dio. En este sentido, el jugador destacó que ''no todo es ganar o perder. Llegar a una final es muy importante. No se valoró. Ni antes éramos los mejores ni ahora somos los peores''.

Respecto de esa Copa América explicó: ''No sé en qué lugar de mi carrera lo ubico, pero ésto fue muy difícil. En la Selección fue golpe tras golpe e hizo que ésto sea muy importante''.

Uno de los cambios de los últimos tiempos es el buen ánimo que se nota en el ambiente de la selección. ''Disfrutamos estar juntos en la concentración. Scaloni es uno más de nosotros. Hemos dado un salto y eso es también gracias a él y al cuerpo técnico'', subrayó el actual miembro del PSG.

La victoria sobre Brasil en la final de la Copa fue muy esperada. ''Lo había soñado tanto que no lo podía entender. Cuando terminó el partido no lo podía creer'', declaró.

De cara a lo que viene, Lionel dijo que ''lo peor que nos puede pasar es creer que ya logramos todo''.