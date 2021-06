Habrá cambios en el presupuesto de Roca, por mayoría y sin el aval de la oposición

Antes de cerrar la primera mitad del año en curso, el presupuesto planificado por el municipio fue retocado. Se propusieron modificaciones de partidas y nuevas proyecciones por parte del Poder Ejecutivo local.

Esta modificación del presupuesto municipal se debatió esta mañana en el "recinto" virtual del Concejo Deliberante en la sesión ordinaria N° 6. Allí el bloque del Frente de Todos incorporó el tema sobre tablas con el aval de los concejales de Juntos Somos Río Negro.

Nicolás Paschetta, presidente del bloque del Frente de Todos, dijo que principalmente los cambios llegan por el dinamismo de la situación en el marco de la pandemia, y porque se establece que "hay un ingreso superior al que se había establecido".

Dijo que las nuevas partidas irán para sueldos de trabajadores municipales, para recursos propios, prorrogas de emergencia alimentaria y ampliación de ayudas sociales. Además, para la cooperativa de transporte público.

La oposición encabezada por el concejal Gustavo Maida (Juntos Somos Río Negro) votó por la negativa a realizar los cambios argumentando principalmente a falta de tiempos para evaluar el contenido de las modificaciones. "Se trata de dinero que es dinero de todos los vecinos", aseguró.

Explicó que si bien se trata de un proyecto meramente administrativo, no cumplió con las pautas temporales. "Solicitamos los expedientes para poder trabajarlo, discernirlo. Este proyecto en particular no cumplió con este tiempo", fundamentó Maida.

Por otro lado, hizo algunas consideraciones sobre la iniciativa del oficialismo de realizar estas modificaciones a esta altura. "Modificar tan groseramente demuestra que no hubo una muy buena conformación del presupuesto para este año", dijo aunque reconoció que es difícil en un país con inestabilidad económica e inflación.

Además, teniendo en cuenta que una parte de las erogaciones que se incorporan provendrán de los fondos por infracciones, Maida dijo que "queda en evidencia los ingresos que van a entrar por multas" y manifestó su desacuerdo en "utilizarlas con un fin meramente recaudatorio".

"Somos un gobierno muy previsible", se defendió el edil de Frente de Todos y comparó con el gobierno provincial de Arabela Carreras. "Imprevisible fue el gobierno provincial cuando aumentó un 80% el impuesto automotor (...) y después se tuvo que retrotraer. Eso es imprevisible".

Sobre la queja por las multas, Paschetta recordó que con ese dinero la intendenta María Emilia Soria entregó un cheque por un millón de pesos al hospital. "Cada multa que se cobrara por gente irresponsable que no cumpliera con los protocolos de la pandemia, iba a ir destinado al hospital de la ciudad. Eso era un compromiso para colaborar por la logística que se esta llevando adelante por la pandemia", fundamentó.

"Desde nuestro bloque celebramos el incremento del presupuesto en partidas tan sensibles para la ciudad", finalizó Paschetta.

Finalmente, el debate concluyó con la votación nominal que aprobó la ordenanza por mayoría: cinco votos positivos del Frente de Todos y tres votos negativos de Juntos Somos Río Negro.