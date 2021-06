Por un año más, habrá fondos para la Emergencia Alimentaria en Roca

El 4 de junio pasado se cumplieron dos años desde que Roca fue declarada como municipalidad en "emergencia alimentaria", mediante una ordenanza que prevé, desde ese entonces, la atención especifica y presupuestaria de esta problemática por parte del Poder Ejecutivo.

Hoy, 29 de junio, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la tercera prórroga de la ordenanza 4877 durante la pandemia de covid-19. La iniciativa tuvo el visto bueno de todos los concejales, tanto del bloque que propuso la prórroga, el Frente de Todos, como el bloque opositor Juntos Somos Río Negro.

A partir de ahora, hasta julio del 2022 tendrá vigencia esta norma que tiene como fin paliar la situación agravada para todas las familias que no tienen garantizado el derecho básico a la alimentación y que concurren a merenderos y comedores barriales.

"Estado presente es el que hoy colabora con más de 71 comedores y merenderos de la ciudad", aseguró el concejal informante Nicolás Paschetta y reconoció el trabajo territorial que hacen los trabajadores los centros asistenciales, "la mayoría mujeres", dijo.

El crecimiento de los comedores registrados se notó en 2020 y luego este año, que dio otro salto. Durante 2020, el registro único del Municipio de Roca, muestra que el año comenzó con 45 merenderos y comedores y finalizó con 62, registrados. En lo que va de 2021, hubo un crecimiento en la demanda y el registro llegó a 75 inscriptos, 51 merenderos y 24 comedores a fines de este mes.

La norma ya tuvo dos prorrogas, una en junio de 2020 por seis meses y la siguiente en diciembre de 2020 por seis meses más, que es la que vence este mes, junio 2021. Ahora decidieron pedir que se extienda por un año más, por una cuestión de "previsibilidad", ya que a emergencia sanitaria por covid ya se extendió por un año y medio.

Las prorrogas anteriores se dieron "por el contexto de pandemia que generaba crisis económica y social y que se necesitaba acompañamiento del municipio para los que trabajan en territorio", explicó el edil, situación que sigue vigente en la actualidad según el análisis de los funcionarios.

Desde el bloque de Juntos Somos Río Negro (JSRN), el concejal Gustavo Maida, coincidió con la postura del Frente de Todos y aseguró: "me parece magnifico que se pueda asistir a toda la gente que lo necesita" y asi su bloque acompañó el proyecto.

Paschetta recordó que este proyecto de ordenanza surgió durante la gestión del "gobierno macrista". Cabe recordar que el proyecto había sido solicitado por los movimientos sociales Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) desde el 2017 tanto a nivel nacional y provincial.

En 2019 lo hicieron a nivel local con movilizaciones, petitorios y ollas populares frente al municipio y en Avenida Roca y Tucumán.

Se quintuplicaron los comedores

Según un informe que LA COMUNA solicitó al area de Desarrollo Social, al inicio de la emergencia alimentaria en Roca, en 2019, solo se habían inscripto cinco comedores y 34 merenderos, es decir, 39 centros en total. Actualmente, hay 75, se duplicaron.

Los que más crecieron en este periodo de dos años son los espacios que dan un plato de comida, ya que la cantidad de comedores se quintuplicó, pasó de 5 en 2019 a 24 en 2021 en la ciudad. De estos comedores, solo dos brindan cena y el resto solo almuerzo.

Fondos 1.322.000 pesos se destinaron desde el Municipio durante el mes de junio en concepto de Emergencia Alimentaria.

"No es para celebrar"

En la sesión se precipitó un debate, cuando Gustavo Maida dijo que "no celebraría que tenemos el doble de comedores y merenderos. No celebraría, me preocuparía", en alusión a las declaraciones de su par, Paschetta.

El edil alineado con Arabela Carreras dijo que, desde su visión, hay que trabajar como Estados para generar trabajo, empleo genuino, para que no sigan creciendo los comedores. "Mientras tanto asistirlos y atenderlos", afirmó.

Desde el oficialismo recalcaron que no es una "celebración". "Lo que si hacemos es reconocer el trabajo territorial, es una militancia inalcanzable (...) Nosotros queremos que nuestras pibas y pibes puedan comer en sus casas", aseguró el jefe del bloque del Frente de Todos.