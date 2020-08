Hacen 55 años, Los Rolling Stones eran Nº 1 por primera vez en Estados Unidos

El 21 de agosto de 1965, Los Rolling Stones llegaban por primera vez al número del chart norteamericano de la revista Billboard con el disco Out of Our Heads, pero fundamentalmente por "(I can't get no)Satisfaccion", su primer hitazo, una canción que, más de medio siglos después de ser editada, sigue representando el más puro espíritu Stone.



Como era costumbre en aquel tiempo, las ediciones inglesas de los discos eran diferentes, en tiempo, canciones y portada, a las ediciones estadounidenses. Para el caso de Out of Our Heads, se trató del cuarto disco de la banda en Norteamerica, mientras que en Inglaterra recién el tercero. Tampoco compartieron la lista de temas, de hecho, "Satisfaction" no apareció en la versión británica.

https://open.spotify.com/album/2Q5MwpTmtjscaS34mJFXQQ?si=xESIECRFTtSPm81RDIpAcg



Editado en Estados Unidos el 30 de julio de 1965, y recién el 24 de septiembre de ese año en Inglaterra, Out of Our Heads -algo así como "desquiciados"- marcó el principio del fin de la primera etapa de la banda, marcada por los covers de blues y rhythm and blues que llevaron a creer a muchos que su cantante era negro… hasta que vieron que se trataba de un blanquito de clase media acomodada llamado Mick Jagger.

Hasta ese momento, los Stones eran una banda que trabajaba con composiciones de músicos norteamericanos de soul y rhythm and blues, pero sabían que sin canciones propias ni iban a tener futuro. Sin embargo, a partir de comienzos de 1965 comenzaron a descubrir el gen Stone, sobre todo a partir de la guitarra de Keith Richards.

Los Stones del 65. Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman y Charlie Watts.



Out of Our Heads fue una mezcla de grabaciones realizadas en un período de seis meses que fue de noviembre de 1964 a mayo de 1965, incluyendo "The Last Time" y "(I Can't Get No) Satisfaction".¿Qué hay del resto de las canciones ? La edición (norte)americana abre con una versión cruda de "Mercy Mercy" de Don Covay, una de las seis canciones que también aparecerían en la edición del Reino Unido. Otras cuatro canciones crossover eran versiones de éxitos de cantantes de soul como "Hitch Hike", de Marvin Gaye; "That's How Strong My Love Is", de Solomon Burke; y "Good Times" y "Cry To Me", de Sam Cooke - junto con "The Under Assistant West Coast Promotion Man", firmada por Nanker Phelge, que no son otros que los cinco stones. Era el seudónimo que utilizaban para las composiciones colectivas de la banda.

https://open.spotify.com/album/4ODlRs61uBFoP7HspXs1je?si=r01ilEhfRfiMnOfPpaGuXw



Pero el gesto innovador del disco vino con tres canciones que los Stones escribieron ellos mismos y que llevaban el sello (mal escrito) "Jagger; Richard": "The Last Time", "The Spider And The Fly" y "(I Can't Get No) Satisfaction", el verdadero punto de inflexión para los Stones.