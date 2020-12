¿Hacia dónde va el bitcoin?

El precio real no ha llegado a su techo, está en una fase de aumento, pero los altos y bajos son inevitables, es un activo inestable dado que cabalga sobre el colapso de las monedas Fiat, como el dólar.

El 14/6/13 escribimos en estas páginas “Bitcoin: moneda virtual en el casino global” cuando su precio oscilaba en los US$ 67/70. Varias personas me han comentado durante los últimos meses su arrepentimiento por no haber comprado en aquel tiempo, dado que su precio actual ha rozado los US$ 24.000 por unidad. La crisis sanitaria del covid-19 aceleró los precios de las monedas virtuales (se cuentan por docenas) como así también de los metales preciosos. El bitcoin (BTC) se ha transformado en estos últimos años en una verdadera comunidad global de inversores que interactúan a través de páginas webs, blogs, ediciones de libros, congresos; al principio motorizada por los más jóvenes, pero hoy con una transversalidad generacional muy ampliada.

Se trata de un valor -moneda emitida por una autoridad no estatal- relacionado a un protocolo de emisión limitada (Blockchain), siendo una base de registro y datos distribuidos y compartidos que crea un índice general de todas las transacciones.

El blockchain o “cadena de bloques” es una base de datos de alta seguridad dado que aquellos se hallan cifrados.

El bitcoin tiene en su protocolo una forma de auditarse automáticamente cada 10 minutos y dispone de un mecanismo para estabilizar su cantidad máxima de emisión (21.000.000 BTC) pero no su valor, lo cual produce oscilaciones acentuadas que dificultan su condición de una moneda.

En realidad más allá de las transacciones que pueden realizarse con él (en los comercios que lo aceptan) se trata en realidad de un valor especulativo que crece en la medida que el dinero real ha perdido en occidente uno de sus atributos sustanciales: reserva de valor.

Todavía el dinero fiduciario que conocemos (dólar, euro, yen, libra) es un medio de cambio y unidad de cuenta pero ha perdido su atributo principal: la reserva de ahorro. La globalización financiera lo ha hecho, emitiendo desaforadamente para solventar el déficit público y socorrer a las entidades financieras y corporaciones privadas rescatadas todos los días con dinero público gratuito.

Una situación desconocida en los registros de la historia económica mundial se profundiza asimismo desde hace algunos años: los intereses negativos. Cerca de 40 billones de dólares en deuda gubernamental y corporativa está fijada al 0% o menos, sin evaluar la positiva (por ej. 1% o 2% anual) que contra la inflación real resulta negativa.

Es la única forma que la globalización financiera encuentra para mantener a flote sus economías sin que se desplome todo el sistema, pero esto es advertido por los inversores globales que buscan otras alternativas o por los nuevos “traders” del bitcoin.

Hace pocos días, el ejecutivo principal de Black Rock, el fondo de cobertura más grande del mundo (famoso entre nosotros por haber tomada deuda de Argentina recientemente renegociada), Larry Flynk afirmó que la aparición de las monedas digitales hará prescindible el uso del dólar como moneda de reserva (markvalek.com), lo cual representa nada más y nada menos que un adiós adelantado.

Sin embargo, los estados se hallan en proceso de lanzar sus monedas nacionales virtuales; China ha lanzado en alguna áreas del país el yuan digital, la Reserva Federal de los EE. UU. evalúa depositar directamente en las cuentas de los estadounidenses necesitados dólares virtuales, al igual que la Unión Europea, la cual se halla finalizando su protocolo de emisión digital.

Los Estados Nacionales no permitirán que valores alternativos operen globalmente con los atributos de las monedas dado que ello importa resignar soberanía impositiva, política y financiera.

El precio real no ha llegado a su techo, está en una fase de aumento sustancial, pero los altos y bajos son inevitables en tanto se trata de un activo inestable dado que cabalga sobre el colapso de las monedas Fiat, principalmente el dólar.

El 19 de diciembre un comunicado del departamento del tesoro de los EE. UU. informó que se encuentra elaborando nuevos requisitos para las monedas virtuales convertibles, lo cual requerirá que los bancos y otras entidades de cambio mantengan registros y envíen informes con la identidad de sus clientes. La policía china incautó unos US$ 4.2000 millones de dólares en criptomonedas vinculados a una estafa masiva que involucro a 2 millones de personas.

Las oscilaciones del bitcoin continuarán, pero el aumento de su precio resultará sorprendente hasta tanto se defina y clarifique el nuevo sistema monetario mundial, en el nuevo mundo multipolar.

* Abogado, docente de la Facultad de Economía de la UNCo